ソフトバンクがＣＰＢＬ（台湾プロ野球）の味全・徐若熈（シュー・ルオシー）投手（２４）を本格調査していることが２９日、分かった。先発陣の強化を目指し、最速１５８キロ右腕に熱視線。この日、ＣＰＢＬから徐が海外移籍制度（ＦＡ）を申請したことが公示された。

今季はモイネロ、有原、上沢、大関の４人が２ケタ勝利をクリア。味全でエースを務める徐は、戦力に厚みを加えるには文句なしの存在だ。今季は１９試合で５勝７敗、防御率２・０５の成績を残し、先発としての能力を高く評価。キャリアを通して奪三振率が高く、今季も１１４回で１２０奪三振と投球回を上回っている。

徐は声明を発表し「高校時代から、いつか海外で挑戦したいという夢を持っていました」と明かした。また、首脳陣やトレーナーらスタッフへの感謝をつづった上で「来季どこで投げることになっても、常に成長を忘れず、決して気を緩めないように努力を続けます」と締めくくっている。

徐には日米の複数球団が獲得に興味を示し、ＮＰＢでは日本ハムなども調査している。２４歳と若く、伸びしろも無限大。リーグ３連覇を目指すホークスが、熱意を持って動向を追う。