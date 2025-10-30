パレス戦でついにスタメン起用された遠藤。(C)Getty Images

　現地時間10月29日に開催されるカラバオカップの４回戦で、遠藤航が所属するリバプールが、鎌田大地を擁するクリスタル・パレスとホームで対戦する。

　この試合に先立ってスターティングメンバーが発表され、遠藤が公式戦今季２度目の先発入りを果たした。
 
　好調の鎌田もスターターに名を連ねており、日本代表対決が実現する。

　両者のマッチアップにも注目が集まるこの一戦は、日本時間４時45分にキックオフされる。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

