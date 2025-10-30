リバプール遠藤航が今季２度目のスタメン入り！パレス鎌田大地も先発で日本代表対決が実現
現地時間10月29日に開催されるカラバオカップの４回戦で、遠藤航が所属するリバプールが、鎌田大地を擁するクリスタル・パレスとホームで対戦する。
この試合に先立ってスターティングメンバーが発表され、遠藤が公式戦今季２度目の先発入りを果たした。
好調の鎌田もスターターに名を連ねており、日本代表対決が実現する。
両者のマッチアップにも注目が集まるこの一戦は、日本時間４時45分にキックオフされる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
