ややドル高の反応 カンザスシティー連銀総裁が据え置きを主張＝ＮＹ為替 ややドル高の反応 カンザスシティー連銀総裁が据え置きを主張＝ＮＹ為替

リンクをコピーする みんなの感想は？

日本時間午前３時に発表になったＦＯＭＣの結果を受けて、為替市場はややドル高の反応を見せている。予想通りに０．２５％ポイントの利下げを実施したが、投票が割れていた。トランプ大統領に近いミラン理事が０．５０％の大幅利下げを主張して反対票を投じたことは想定内だが、シュミッド・カンザスシティー連銀総裁が据え置きを主張し、反対票を投じたことはやや驚きとなった。



ドル円は１５２．４５円付近に一時上昇し、ユーロドルは１．１６３５ドル付近に一時下落。ただ、大きな動きには至っていない。このあと、３時半ころからパウエル議長の会見が予定されている。



＊ＦＯＭＣ声明

・１２月１日にバランスシート縮小を停止へ。

・ミラン理事が０．５０％ポイントの大幅利下げ支持し反対票。

・カンザスシティ-連銀総裁が据え置き支持し反対票。

・雇用の下向きリスクはここ数カ月で上昇。

・インフレは今年上昇し、依然高い水準。



USD/JPY 152.44 EUR/USD 1.1638 GBP/USD 1.3213



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト