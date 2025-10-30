ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は１１５ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式29日（NY時間14:21）（日本時間03:21）
ダウ平均 47822.06（+115.69 +0.24%）
ナスダック 23951.00（+123.51 +0.52%）
CME日経平均先物 51290（大証終比：-40 -0.08%）
欧州株式29日終値
英FT100 9756.14（+59.40 +0.61%）
独DAX 24124.21（-154.42 -0.64%）
仏CAC40 8200.88（-15.70 -0.19%）
米国債利回り
2年債 3.518（+0.029）
10年債 4.018（+0.042）
30年債 4.583（+0.043）
期待インフレ率 2.300（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.621（-0.002）
英 国 4.392（-0.008）
カナダ 3.136（+0.093）
豪 州 4.224（+0.051）
日 本 1.648（+0.010）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.53（+0.38 +0.63%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4004.30（+21.20 +0.53%）
ビットコイン（ドル）
111336.75（-1495.52 -1.33%）
（円建・参考値）
1696万9947円（-227947 -1.33%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
