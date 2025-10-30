NY株式29日（NY時間14:21）（日本時間03:21）
ダウ平均　　　47822.06（+115.69　+0.24%）
ナスダック　　　23951.00（+123.51　+0.52%）
CME日経平均先物　51290（大証終比：-40　-0.08%）

欧州株式29日終値
英FT100　 9756.14（+59.40　+0.61%）
独DAX　 24124.21（-154.42　-0.64%）
仏CAC40　 8200.88（-15.70　-0.19%）

米国債利回り
2年債　 　3.518（+0.029）
10年債　 　4.018（+0.042）
30年債　 　4.583（+0.043）
期待インフレ率　 　2.300（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.621（-0.002）
英　国　　4.392（-0.008）
カナダ　　3.136（+0.093）
豪　州　　4.224（+0.051）
日　本　　1.648（+0.010）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.53（+0.38　+0.63%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4004.30（+21.20　+0.53%）

ビットコイン（ドル）
111336.75（-1495.52　-1.33%）
（円建・参考値）
1696万9947円（-227947　-1.33%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ