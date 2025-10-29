振り回されないように注意。思わせぶりな「男性の行動」とは
好きでもない女性に対して、平気で思わせぶりな対応をする男性っているもの。
そんな男性に振り回されていては損するだけです。
そこで今回は、注意すべき思わせぶりな「男性の行動」を紹介します。
「可愛い」「きれい」と褒める
好きでもない女性に対して、思わせぶりに「可愛い」「きれい」などと褒めてくる男性もいます。
たしかに見た目は男性にとってタイプということでしょうが、これだけで「恋心を持たれている」と判断してはいけません。
急に「会えない？」と連絡してくる
気になる男性から「今夜会えない？」などと連絡が来た時、キュンとなってしまう女性は少なくないでしょう。
でも、男性の都合に合わせる形で毎度毎度会う形になっているなら要注意。
男性は本気で好きな女性に対しては気を遣うもので、前もって「この日は都合どう？」などと急な呼び出しをすることはほとんどありません。
秘密めいた言動が多い
「人混みが苦手だからウチに来ない？」「今日のことは２人だけの秘密にしよう」などと秘密めいた言動を見せてくる男性も要注意。
この言動は「私との関係を特別なものと考えてくれているかも」と女性にカン違いさせるための言動でしかありません。
そういう男性の真意を確かめたいなら、少し人目につくような場所に一緒に出かけてくれるか誘ってみるのがおすすめ。
なんだかんだと言い訳してそういう場所で会ってくれる様子がないなら、男性は本気で恋しているわけではないのでしょう。
もし今回紹介した行動をされていると自覚があるなら、その男性との幸せな未来を描けない可能性が大なので、なる早で関係を切るようにしてくださいね。
