いつの間にか雑に扱われるように…。そんな“都合のいい女”から抜け出す方法
最初は大切にされていたのに、いつの間にかLINEは既読スルー、デートもドタキャン。「なんで私、雑に扱われてるの…？」と感じたことはありませんか？それ、彼が悪いだけでなく“あなたの無意識な振る舞い”が関係しているかもしれません。そこで今回は、都合のいい女から抜け出すための３つのステップを紹介します。
「嫌われたくない」より「自分を大事に」
彼に合わせすぎて、自分の意見を飲み込んでいませんか？「いい子」でいようと無理をしていると、男性は“この人は何をしても許してくれる”と勘違いします。恋愛で一番大切なのは“自分を大事にする姿勢”。「これはイヤ」と伝えられる女性こそ、男性にとって手放したくない存在になれるのです。
「追いかける立場」より「追われる立場」
好きな人に尽くすのは素敵なこと。でも、彼の都合に合わせてばかりだと、あなたの価値が“無料サービス”のように見えてしまうことも。返信をすぐ返さない、たまには予定を優先するなどの“間を作ること”が恋に効きます。追われる女性は、常に“自分の時間”が充実しているものです。
「愛されたい」より「対等でいたい」
恋愛を続けるほど、「彼がどう思ってるか」が中心になりがち。でも、長く愛される女性は“自分の幸せ”を軸にしているものです。「彼が好き」よりも「この関係が好き」と思えるかどうか。主語を“自分”に戻すだけで、恋のバランスは変わっていきます。
都合のいい女から抜け出す第一歩は、“我慢をやめること”。本気で愛されたいなら、相手ではなく自分の在り方を変えることが一番の近道ですよ。
