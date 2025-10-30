（NY時間13:52）（日本時間02:52）

プロペトロ＜PUMP＞ 10.65（+3.35 +45.82%）



資源企業向けサービスのプロペトロ＜PUMP＞が急伸。取引開始前に７－９月期決算（第３四半期）を発表し、売上高が予想を上回ったほか、１株損益の赤字が予想ほど膨らまなかった。



特に、同社が発電事業「プロパワー」セグメントのガイダンスを提示したことが好感されている。同社は、２０３０年までに油田およびデータセンター電源向けプロジェクトの拡大を通じて、総発電容量１ギガワット（ＧＷ）以上を目指すと述べた。



（７－９月・第３四半期）

・１株損益：0.02ドルの赤字（予想：0.14ドルの赤字）

・売上高：2.94億ドル（予想：2.59億ドル）

・EBITDA（調整後）：0.35億ドル（予想：0.34億ドル）

・営業キャッシュフロー：0.42億ドル（予想：0.68億ドル）

・設備投資：0.44億ドル



（通期見通し）

・設備投資：2.70～2.90億ドル（従来：2.70～3.10億ドル）（予想：2.60億ドル）



【企業概要】

北米の石油・天然ガス資源の探査・生産に携わる大手石油・ガス会社向けに、水圧破砕、ワイヤーライン、その他の補完的なエネルギー・発電サービスを提供する。主にパーミアン盆地において事業を展開し、電動式油圧破砕装置への投資や、低排出ガス機器導入への取り組みを進める。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

