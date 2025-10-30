「毎年同じアウター着てる」人へ！【ユニクロ】マニア絶賛♡「おすすめ羽織り」

マンネリ化しがちな秋の羽織りは、【ユニクロ】マニアさんが注目する名品でアップデートするのもひとつの手かも。カジュアルなワークジャケットからきれいめに着られるフリースまで、テイストの違うアイテムが揃い、手持ちの服に合わせるだけで新鮮味を楽しめそう。そんな「おすすめ羽織り」の魅力を、マニアさんのリアルコーデと共にご紹介します。

コーデュロイ × ワークテイストで差が付きそう！

【ユニクロ】「コーデュロイジャケット」\5,990（税込）

「自然な色落ち感のあるコーデュロイ素材」（公式オンラインストアより）が、こなれた雰囲気をプラス。リラックス感のあるシルエットで重ね着しやすく、厚手のニットトップスやスウェットの上からもラクに羽織れそうです。大きめのパッチポケットや太めの前立てなど、ヴィンテージのワークウェアに着想を得たディテールも魅力。全3色展開。

ブラウンジャケットで季節感を高めて

インフルエンサー@shocogram__さんは、「寒暖差の大きい今の時期にあると便利」とブラウンをセレクト。アイボリーのワントーンコーデにジャケットを重ねるだけで、秋らしい季節感とぬくもりが加わっています。レオパード柄のスニーカーやブラウンのバッグでトーンをリンクさせれば、全体がまとまりのある印象に。シンプルながらも洒落感のある大人カジュアルが完成しています。

きれいめフリースで幅広いスタイリングにマッチしそう

【ユニクロ】「ボアフリースリラックスカーディガン」\3,990（税込）

公式オンラインストアで「フリースでありながら、きれいめにも着こなしやすい素材感とデザイン」と紹介されている通り、上品な表情とすっきりとしたシルエットでデイリーコーデに自然になじみそう。季節の変わり目はアウターとして、真冬はコートのインナーとしてと、長い季節で活躍してくれそうなのも魅力です。自宅で洗濯できるので、気軽にデイリー使いできそうなのも嬉しいポイント。全5色展開。

甘めな花柄ワンピとも好相性！

「軽いからさっと脱ぎ着しやすい」「こんな安いのに難点が見つからない」と、インフルエンサー@panko0821さんもコメントする一着。花柄ワンピースにネイビーのフリースカーデを重ねれば、甘さがほどよく引き締まり、季節感のある着こなしに。ノーカラーならではの抜け感で首まわりがすっきり見え、ワンピースの襟元がのぞくことで奥行きのあるスタイリングが完成しています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@shocogram__様、@panko0821様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K