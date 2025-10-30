NY株式29日（NY時間13:14）（日本時間02:14）
ダウ平均　　　47940.42（+234.05　+0.49%）
ナスダック　　　23965.54（+138.05　+0.58%）
CME日経平均先物　51310（大証終比：-20　-0.04%）

欧州株式29日GMT17:14
英FT100　 9756.14（+59.40　+0.61%）
独DAX　 24124.21（-154.42　-0.64%）
仏CAC40　 8200.88（-15.70　-0.19%）

米国債利回り
2年債　 　3.506（+0.016）
10年債　 　3.997（+0.021）
30年債　 　4.564（+0.025）
期待インフレ率　 　2.297（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.621（-0.002）
英　国　　4.392（-0.008）
カナダ　　3.131（+0.088）
豪　州　　4.224（+0.051）
日　本　　1.648（+0.010）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.66（+0.51　+0.85%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4006.80（+23.70　+0.60%）

ビットコイン（ドル）
111140.50（-1691.77　-1.50%）
（円建・参考値）
1690万6693円（-257352　-1.50%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ