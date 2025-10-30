ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は２３４ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式29日（NY時間13:14）（日本時間02:14）
ダウ平均 47940.42（+234.05 +0.49%）
ナスダック 23965.54（+138.05 +0.58%）
CME日経平均先物 51310（大証終比：-20 -0.04%）
欧州株式29日GMT17:14
英FT100 9756.14（+59.40 +0.61%）
独DAX 24124.21（-154.42 -0.64%）
仏CAC40 8200.88（-15.70 -0.19%）
米国債利回り
2年債 3.506（+0.016）
10年債 3.997（+0.021）
30年債 4.564（+0.025）
期待インフレ率 2.297（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.621（-0.002）
英 国 4.392（-0.008）
カナダ 3.131（+0.088）
豪 州 4.224（+0.051）
日 本 1.648（+0.010）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.66（+0.51 +0.85%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4006.80（+23.70 +0.60%）
ビットコイン（ドル）
111140.50（-1691.77 -1.50%）
（円建・参考値）
1690万6693円（-257352 -1.50%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
