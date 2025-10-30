ローマvsパルマ スタメン発表
[10.29 セリエA第9節](オリンピコ)
※26:30開始
<出場メンバー>
[ローマ]
先発
GK 99 ミレ・スビラール
DF 5 エバン・エンディカ
DF 22 マリオ・エルモソ
DF 23 ジャンルカ・マンチーニ
MF 4 ブライアン・クリスタンテ
MF 17 クアディオ・コネ
MF 18 マティアス・スーレ
MF 19 ゼキ・チェリク
MF 21 パウロ・ディバラ
MF 43 ウェズレイ
FW 11 エバン・ファーガソン
控え
GK 32 デイビス・バスケス
GK 95 ピエルルイジ・ゴッリーニ
DF 2 デバイン・レンス
DF 12 コスタス・ツィミカス
DF 24 ジャン・ジオルコウスキ
DF 66 ブバ・サンガレ
DF 87 ダニエレ・ギラルディ
MF 7 ロレンツォ・ペッレグリーニ
MF 8 ニール・エルアイナウイ
MF 35 トンマーゾ・バルダンツィ
MF 61 ニッコロ・ピジッリ
FW 9 アルテム・ドフビク
FW 31 レオン・ベイリー
FW 92 ステファン・エル・シャーラウィ
監督
ジャン・ピエロ・ガスペリーニ
[パルマ]
先発
GK 31 鈴木彩艶
DF 5 ラウタロ・バレンティ
DF 15 エンリコ・デルプラート
DF 27 サーシャ・ブリッチギー
DF 39 アレッサンドロ・チルカーティ
MF 8 ナウエル・エステベス
MF 10 アドリアン・ベルナベ
MF 22 オリバー・ソレンセン
MF 24 クリスチャン・オルドニェス
FW 9 マテオ・ペレグリーノ
FW 32 パトリック・クトローネ
控え
GK 40 エドアルド・コルビ
GK 66 フィリッポ・リナルディ
DF 3 ニアカテ・エンディアエ
DF 18 マティアス・ルービク
DF 37 マリアーノ・トロイロ
DF 63 ニコラス・トラブッキ
MF 23 エルナニ
MF 25 ベンジャミン・クレマスキ
MF 65 エリア・プリッコ
MF 78 A. Ciardi
FW 7 アドリアン・ベネディチャク
FW 11 ポントゥス・アルムクビスト
FW 19 T. Begić
FW 30 ミラン・ジュリッチ
FW 75 A. Cardinali
監督
Carlos Cuesta García
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります