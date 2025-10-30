[10.29 セリエA第9節](オリンピコ)

※26:30開始

<出場メンバー>

[ローマ]

先発

GK 99 ミレ・スビラール

DF 5 エバン・エンディカ

DF 22 マリオ・エルモソ

DF 23 ジャンルカ・マンチーニ

MF 4 ブライアン・クリスタンテ

MF 17 クアディオ・コネ

MF 18 マティアス・スーレ

MF 19 ゼキ・チェリク

MF 21 パウロ・ディバラ

MF 43 ウェズレイ

FW 11 エバン・ファーガソン

控え

GK 32 デイビス・バスケス

GK 95 ピエルルイジ・ゴッリーニ

DF 2 デバイン・レンス

DF 12 コスタス・ツィミカス

DF 24 ジャン・ジオルコウスキ

DF 66 ブバ・サンガレ

DF 87 ダニエレ・ギラルディ

MF 7 ロレンツォ・ペッレグリーニ

MF 8 ニール・エルアイナウイ

MF 35 トンマーゾ・バルダンツィ

MF 61 ニッコロ・ピジッリ

FW 9 アルテム・ドフビク

FW 31 レオン・ベイリー

FW 92 ステファン・エル・シャーラウィ

監督

ジャン・ピエロ・ガスペリーニ

[パルマ]

先発

GK 31 鈴木彩艶

DF 5 ラウタロ・バレンティ

DF 15 エンリコ・デルプラート

DF 27 サーシャ・ブリッチギー

DF 39 アレッサンドロ・チルカーティ

MF 8 ナウエル・エステベス

MF 10 アドリアン・ベルナベ

MF 22 オリバー・ソレンセン

MF 24 クリスチャン・オルドニェス

FW 9 マテオ・ペレグリーノ

FW 32 パトリック・クトローネ

控え

GK 40 エドアルド・コルビ

GK 66 フィリッポ・リナルディ

DF 3 ニアカテ・エンディアエ

DF 18 マティアス・ルービク

DF 37 マリアーノ・トロイロ

DF 63 ニコラス・トラブッキ

MF 23 エルナニ

MF 25 ベンジャミン・クレマスキ

MF 65 エリア・プリッコ

MF 78 A. Ciardi

FW 7 アドリアン・ベネディチャク

FW 11 ポントゥス・アルムクビスト

FW 19 T. Begić

FW 30 ミラン・ジュリッチ

FW 75 A. Cardinali

監督

Carlos Cuesta García

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります