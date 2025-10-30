「ワールドシリーズ・第４戦、ドジャース２−６ブルージェイズ」（２８日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日）、本拠ドジャースタジムで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（ＷＳ）第４戦に「１番・投手兼指名打者」で出場。ＷＳ初のマウンドは七回途中６安打４失点で黒星を喫し、打者では３打数無安打１四球と精彩を欠いた。チームは逆転負けでシリーズ２勝２敗となり、目指す連覇は敵地トロントでの第６戦以降に持ち越された。

初めて立った頂上決戦のマウンドに笑顔はなかった。１点リードの三回１死一塁。主砲ゲレロに浮いたスイーパーを左中間席へ運ばれた。「明らかな失投。悔やまれる１球」。試合の主導権を手放す逆転２ランだった。

前夜は史上最長タイとなる延長１８回サヨナラ勝ち。大谷は６時間３９分の死闘の中で２本塁打を含む４安打３打点、４申告敬遠を含む５四球をマークし、史上最多９出塁の活躍を見せた。しかし、試合中に脱水症状から右脚がけいれんするアクシデント。その代償は決して小さくなかった。

日付が変わった午前１２時半すぎに球場を出て、就寝したのは午前２時ごろ。「それなりに睡眠は取れました」。六回を投げ終えた時点で９０球。プライアー投手コーチには「あと３イニングいけます」と続投に意欲を見せる一方で、「また（脚が）つるんじゃないかという不安はあった」。七回無死二、三塁の場面で交代を告げられ、「あそこが一番悔やまれたところ」と振り返った。

会見で大谷は「昨日の試合がどうのこうのと言うつもりはない」と言ったが、全９３球のうち１６０キロ超はゼロ。打者では２三振を含む７試合ぶり無安打。疲労がプレーに影響していたのは誰の目にも明らかだった。

ロバーツ監督は「翔平は本当に素晴らしかった。力を出し切った」とねぎらいの言葉。打撃の精彩を欠いたことには「彼も人間だ。きょうは投球にかなりのエネルギーを使っていた」と言った。

チームはきょう２９日に本拠で第５戦を戦い、再び敵地トロントへ飛ぶ。今後は先発予定がない大谷は「いつでもいけるように準備したい」と、救援にも意欲。勝てば連覇に王手をかける一戦に「切り替えてあすの１試合に集中したい」と言った。