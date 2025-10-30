乃木坂卒業を控える久保史緒里、初エッセイ発売決定「24年間で得たものを、一度ここに全て置いていきたい」
11月27日に乃木坂46を卒業する久保史緒里の初の書き下ろしエッセイ『LOST LETTER』が、12月16日に幻冬舎より発売されることが決定した。
【写真】乃木坂46・久保史緒里、透明感あふれる表情に釘付け！ インタビュー撮り下ろしカット
久保の部屋には、トップアイドルとして生きてきた9年間に綴りながらも渡せなかった、約150通の手紙があった。卒業発表直前の短い夏休みに、彼女は訪れた屋久島でその手紙を燃やすことにした――。
本書は、その旅の道中や縄文杉への登山で去来した思いを綴ったエッセイと、「嫌われたくない人間」であると自覚する久保が読者に宛て、自身の人生経験を凝縮して書き下ろした「17通の手紙」からなる1冊となっている。幼い頃から卒業を目前に控えた現在に至るまでを振り返るロングインタビューに加え、手紙を手放した屋久島の夜と、手紙を綴ってきた自宅で撮影された貴重な写真も収録されている。
初エッセイの発売決定に際し、久保は「長いこと、アイドルを卒業するときに、これまでの生き方を自ら綴った本を作りたいと思っていました。乃木坂46からの『卒業』は私にとって、人生の大きな節目であると自覚していたからです。24年間で得たものを、一度ここに全て置いていきたい。人の目を気にしすぎる心で、どうしてアイドルという社会を9年間生き抜くことができたのか。何故、私はわたしなのか。この本が、生きづらい世の中で今日を生きるための休憩所に少しでもなれば嬉しいです」とコメントを寄せた。
久保史緒里エッセイ『LOST LETTER』は、幻冬舎より12月16日発売。定価2000円（税別）。
