きょうのポンドドルはＮＹ時間に入って下げ渋っているものの、一時１．３１ドル台まで下落。本日の下げで２００日線を下回っており、このあとのＦＯＭＣなどの重要イベントを通過して、どう反応するか注目される。一方、ポンド円も一時２００円台半ばまで下落し、２１日線を割り込む動き。



市場では英中銀への見方が割れている。年末までに再び利下げを行う可能性は低いとの見方と、米大手証券からは、早ければ来週にも利下げの可能性があるとの予測も出ている。



先日発表の９月の英消費者物価指数（ＣＰＩ）は３．８％と、市場の上昇予想に反して横ばいとなり、これにより市場では１２月利下げの可能性が再び意識されているが、その実現には懐疑的な見方を示している。予想に反したとは言え、インフレは３％よりも４％に近いという。



GBP/USD 1.3232 GBP/JPY 201.33 EUR/GBP 0.8811



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

