　30日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比100円安の5万1230円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万1307.65円に対しては77.65円安。出来高は8048枚となっている。

　TOPIX先物期近は3289.5ポイントと前日比12ポイント高、TOPIXの現物終値比は11.26ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51230　　　　　-100　　　　8048
日経225mini 　　　　　　 51225　　　　　-105　　　137144
TOPIX先物 　　　　　　　3289.5　　　　　 +12　　　　8923
JPX日経400先物　　　　　 29730　　　　　+125　　　　 677
グロース指数先物　　　　　 694　　　　　　+1　　　　 440
東証REIT指数先物　　売買不成立

