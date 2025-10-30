日経225先物：30日2時＝100円安、5万1230円
30日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比100円安の5万1230円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万1307.65円に対しては77.65円安。出来高は8048枚となっている。
TOPIX先物期近は3289.5ポイントと前日比12ポイント高、TOPIXの現物終値比は11.26ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51230 -100 8048
日経225mini 51225 -105 137144
TOPIX先物 3289.5 +12 8923
JPX日経400先物 29730 +125 677
グロース指数先物 694 +1 440
東証REIT指数先物 売買不成立
