立命館大学卒の新時代グラビアスター、Iカップの“かしこボディ”を大胆披露 『ヤンジャン』初登場
10月30日発売の『週刊ヤングジャンプ』48号（集英社）のセンターグラビアに、佐野なぎさが初登場している。立命館大学卒の高学歴で、96センチIカップ、アーモンドアイのベビーフェイスという多彩な魅力を持つ佐野が、満を持して同誌に登場した。
【写真】大胆に”かしこボディ”を披露した佐野なぎさ
誌面では、柔らかそうなボディラインと甘い雰囲気が融合し、彼女ならではの“かしこボディ”が存分に表現されている。知性と透明感を併せ持つ新時代のグラビアスターとして、その存在感を強く印象づける内容に仕上がっている。
なお、表紙は櫻坂46の山川宇衣、巻末には同じく櫻坂46の佐藤愛桜が登場する。
