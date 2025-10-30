「明治プロビオヨーグルト R-1」に新キャラ、カールおじ…“アールおじさん”活動開始
「明治プロビオヨーグルト R-1」の新キャラクターに、カールおじ…“アールおじさん”が登場。体調管理応援団に就任した。
この新キャラクター登場を記念して、10月30日から2日間、MAGNET by SHIBUYA109 エントランスイベントスペースに“アールおじさん”が登場、実際に“アールおじさん”の着ぐるみと写真が撮れる“アールおじさん”お披露目撮影イベントを実施する。また、MAGNET by SHIBUYA109 ビッグボードには巨大な“アールおじさん”が登場する屋外広告も展開。
さらに、“アールおじさん”とが出演するCM「秋のお昼寝」篇の公開、キャンペーンも実施していく。
イラストを手掛けるひこねのりお氏は、“アールおじさん”の話を最初に明治から相談されたときの率直な感想について「信じられないと思うくらいに、驚きました。10月になった今でもまだ実感がないくらいです。私以上に、本人（アールおじさん）も戸惑っているんじゃないかと思います」とコメント。
キャラクターをデザインするにあたり、悩んだ部分などを聞かれると、「R-1の商品（ボトル）を見ながら描きはじめました。意外にスラスラと描けましたが、難しかったのは帽子でした。キャップがリアルすぎてもいけないし、デフォルメしすぎてもいけない。帽子だけどキャップにも見えなくてはいけない。最初は不自然だなと思っていたが、少しずつ見慣れてきたところです」と語る。
そして、「懐かしんでくれるような方、アールおじさんを新しく好きになってくれる方、両方のファンができれば嬉しいです。皆さまに愛着を持って育ててもらえるようなキャラクターになったら嬉しいなと思います」とメッセージを寄せた。
