櫻坂46佐藤愛桜『ヤンジャン』で初グラビア挑戦 ノースリワンピやヴァイオリン姿も披露
アイドルグループ・櫻坂46の佐藤愛桜（さとう・ねお）が、10月30日発売の『週刊ヤングジャンプ』48号（集英社）の巻末グラビアに登場している。五期生としてグループに加入した佐藤にとって、今回が初のグラビア撮影となった。
【写真】美しい…ヴァイオリンを手に持つ佐藤愛桜
誌面では、花柄のノースリーブワンピでベッドに寝転ぶ姿や、オーバーオールを着て庭仕事をするシーンなど、自然体の魅力を詰め込んだカットが多数掲載。本人の私物であるヴァイオリンを抱えた印象的な写真では、まっすぐな眼差しから強い意志が感じられる。
今号の表紙には同じ櫻坂46五期生の山川宇衣が登場し、ふたりのグラビアとグループロゴを使用した「特製グラビアステッカー」も付属。櫻坂46の新世代を象徴する、記念すべき号となっている。
【写真】美しい…ヴァイオリンを手に持つ佐藤愛桜
誌面では、花柄のノースリーブワンピでベッドに寝転ぶ姿や、オーバーオールを着て庭仕事をするシーンなど、自然体の魅力を詰め込んだカットが多数掲載。本人の私物であるヴァイオリンを抱えた印象的な写真では、まっすぐな眼差しから強い意志が感じられる。
今号の表紙には同じ櫻坂46五期生の山川宇衣が登場し、ふたりのグラビアとグループロゴを使用した「特製グラビアステッカー」も付属。櫻坂46の新世代を象徴する、記念すべき号となっている。