フジテレビ系バラエティー番組「酒のツマミになる話」（金曜午後9時58分）が年内で終了することが29日、分かった。近日中に発表される。24日放送回が急きょ内容変更され過去回の再放送となったことなどにMCの千鳥らの不信感が募ったことが原因となり、急転直下での決定となった。

24日放送回の内容変更について、関係者の話を総合すると、放送前日までの予告通り「ハロウィーン特別回」を予定していたが、千鳥の大悟の松本人志のコスプレ姿がフジ幹部やコンプライアンス部門に問題視されて差し替えに。当該収録分はお蔵入りとなった。

同番組は24年2月までは「人志松本の酒のツマミになる話」として放送されていた。松本が24年1月から活動休止し、大悟が継ぐ形でMCに就任。大悟は松本の復帰場所を残す意気込みで番組を盛り上げていたといい、昨年の同様企画でも松本のコスプレ姿で出演。今回の局側の対応はそんな松本への思いを傷つける結果となり、関係者によると、大悟は番組降板を申し出るほど継続出演への意欲を失っていたという。

別の関係者によると、急きょの終了決定となり、番組収録も10月下旬に行ったものを最後に今後の収録予定はキャンセルになったという。収録分のストックは最大で12月放送分まで残っており、収録分は放送するとみられる。改編期などではない突然の終了について、フジテレビは日刊スポーツの取材に「詳細はお答えできません」としている。

一方で、後継番組の調整なども急ピッチで進められている。「酒のツマミ−」は松本や大悟の所属する吉本興業が制作協力に入っていたが、後継番組に吉本芸人が起用されるかは「不透明」（関係者）という。