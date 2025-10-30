NY株式29日（NY時間12:30）（日本時間01:30）
ダウ平均　　　47981.15（+274.78　+0.58%）
ナスダック　　　23950.62（+123.13　+0.52%）
CME日経平均先物　51280（大証終比：-50　-0.10%）

欧州株式29日GMT16:30
英FT100　 9753.47（+56.73　+0.59%）
独DAX　 24122.67（-155.96　-0.64%）
仏CAC40　 8200.89（-15.69　-0.19%）

米国債利回り
2年債　 　3.498（+0.008）
10年債　 　3.993（+0.017）
30年債　 　4.564（+0.025）
期待インフレ率　 　2.299（+0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.619（-0.004）
英　国　　4.393（-0.007）
カナダ　　3.118（+0.075）
豪　州　　4.224（+0.051）
日　本　　1.648（+0.010）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.86（+0.71　+1.18%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4016.10（+33.00　+0.83%）

ビットコイン（ドル）
111145.06（-1687.21　-1.50%）
（円建・参考値）
1690万1829円（-256574　-1.50%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ