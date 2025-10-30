ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は２７４ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式29日（NY時間12:30）（日本時間01:30）
ダウ平均 47981.15（+274.78 +0.58%）
ナスダック 23950.62（+123.13 +0.52%）
CME日経平均先物 51280（大証終比：-50 -0.10%）
欧州株式29日GMT16:30
英FT100 9753.47（+56.73 +0.59%）
独DAX 24122.67（-155.96 -0.64%）
仏CAC40 8200.89（-15.69 -0.19%）
米国債利回り
2年債 3.498（+0.008）
10年債 3.993（+0.017）
30年債 4.564（+0.025）
期待インフレ率 2.299（+0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.619（-0.004）
英 国 4.393（-0.007）
カナダ 3.118（+0.075）
豪 州 4.224（+0.051）
日 本 1.648（+0.010）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.86（+0.71 +1.18%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4016.10（+33.00 +0.83%）
ビットコイン（ドル）
111145.06（-1687.21 -1.50%）
（円建・参考値）
1690万1829円（-256574 -1.50%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
