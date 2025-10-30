櫻坂46山川宇衣、「ヤングジャンプ賞」でいきなり表紙抜てき 天使のような可憐さと美スタイル披露
アイドルグループ・櫻坂46の山川宇衣（やまかわうい）が、10月30日発売の『週刊ヤングジャンプ』48号（集英社）の表紙＆巻頭グラビアを飾っている。グループの五期生として加入した山川は、メディアコラボ企画で「ヤングジャンプ賞」を受賞し、その期待の高さからいきなりの表紙抜てきとなった。
【写真】美肌際立つカットも！天使のような山川宇衣
誌面では、タイトなニットトップスや肩出しのオフショルワンピ、ノースリーブなどを着用。スタイルの良さと美肌が際立つカットが並び、笑顔で軽やかにジャンプする姿はまるで天使のような可憐さを放っている。
今号は「週刊ヤングジャンプ」で4年半ぶりの櫻坂46特集。巻末グラビアには同じく五期生の佐藤愛桜（さとうねお）が登場し、ふたりのグラビアとグループロゴを使用した「特製グラビアステッカー」も付属。ファンにはたまらない一冊となっている。
【写真】美肌際立つカットも！天使のような山川宇衣
誌面では、タイトなニットトップスや肩出しのオフショルワンピ、ノースリーブなどを着用。スタイルの良さと美肌が際立つカットが並び、笑顔で軽やかにジャンプする姿はまるで天使のような可憐さを放っている。
今号は「週刊ヤングジャンプ」で4年半ぶりの櫻坂46特集。巻末グラビアには同じく五期生の佐藤愛桜（さとうねお）が登場し、ふたりのグラビアとグループロゴを使用した「特製グラビアステッカー」も付属。ファンにはたまらない一冊となっている。