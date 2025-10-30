山形が社外取締役の辞任や支援解消を報告…相手側は「今後の発展を見据えた前向きな判断」
モンテディオ山形は29日、株式会社SCOグループと、同社が保有する株式会社モンテディオ山形の株式譲渡に向けた協議を進めていくことで合意したと発表した。
さらに、株式会社SCOグループ代表の玉井雄介氏が山形の社外取締役を辞任する意向を示し、クラブはこれを受理。前日開催の取締役会で正式に報告された。
また、株式会社モンテディオフットボールパークが推進する新スタジアム建設・運営事業についても、SCOグループとの協議の結果、支援解消の合意に至ったという。
クラブは公式サイトの声明で、これまでの玉井氏とSCOグループの尽力に深い感謝を示し、「モンテディオ山形はこれからも、『山形一丸』の精神を胸に、クラブの継続的な成長と、スポーツを通じた地域社会へのさらなる貢献を目指して参ります」と表明した。
一方、SCOグループもリリースを出し、今回の件に関して「モンテディオ山形様との協議の上で合意したものであり、いずれの当事者にとっても今後の発展を見据えた前向きな判断です」と説明。「これまでの取り組みを通じ、クラブ関係者の皆さま、サポーターの皆さま、そして地域社会の皆さまから温かいご支援を賜りましたことに、心より御礼申し上げます」と感謝を述べた。
