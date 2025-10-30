◇ワールドシリーズ第4戦 ドジャース2―6ブルージェイズ（2025年10月28日 ロサンゼルス）

ドジャースは28日（日本時間29日）、ワールドシリーズ（WS＝7回戦制）第4戦でブルージェイズに2―6で敗れ、2勝2敗のタイになった。延長18回、6時間39分の死闘を制した第3戦から一夜明け、大谷翔平投手（31）は「1番・投手兼DH」でWS初登板。満身創痍（そうい）の中、6回0/3を6安打4失点で敗戦投手となり、打者では無安打に終わった。

大谷は首をひねり、唇をかんだ。1―0の3回1死一塁。主砲ゲレロに対し、スイーパーが高めに浮いた。打球はあっという間に左中間席に達した。

「明らかな失投ではあるので、悔やまれる一球だった」

6時間39分の死闘を制した第3戦から約17時間後のマウンド。日付が変わった午前0時45分に球場を後にし「2時ぐらいにベッドには行った。それなりに睡眠は取れた」というが直球の最速は99マイル（約159キロ）で普段より2、3マイル遅かった。

ゲレロに対し初回は外角低めのスイーパーで3球三振に斬ったが、3回は甘い球を痛打された。通算11打数4安打、打率・364の天敵にやられ「7回まで投げ切れれば一番良かった。そこができなかったのが悔やまれる」と反省した。前夜は10投手が登板し、第2戦で完投した山本も中1日でブルペンで肩をつくる総動員。中継ぎ投手の負担を減らしたかったからこそ、93球での降板を悔しがった。

前夜の延長11回の走塁中に右脚がけいれんした。フル出場したが「脱水症状気味ではあった」と明かした。この日は「睡眠時間が短い中でまたつるんじゃないかと不安はあった」。初回の第1打席で四球を選び、WS最長記録の11打席連続出塁。試合開始時の気温は29度の酷暑でも6回に様子を聞きに来たマーク・プライアー投手コーチに「あと3回は投げられる」と負けん気だけは失わなかった。

第7戦までもつれれば救援登板の可能性があり「いつでもいけるように準備はしたい」。このまま終わるわけにはいかない。（柳原 直之）

≪大谷 WS最長の11打席連続出塁記録≫大谷は初回に四球を選びWS最長の11打席連続出塁記録。PS全体では24年のマンシー（ドジャース）の「12」に次ぐ長さ。第3戦から6打席連続四球はWS史上最長。大谷は史上9人目となるPS3度の先発全てで6イニング以上、6奪三振以上を記録。ドミニカ共和国出身のゲレロの本塁打で今WSの米国外出身選手の本塁打は7本目で11年に並びWS3位タイ。17、19年の9本塁打がトップ。また、ゲレロはPS7本塁打目、26安打、14打点で、いずれもブルージェイズの選手としてPS最多。

【大谷に聞く】

――打線全体が苦しんでいる。

「PSは素晴らしい投手ばかり。（打率など）数字は下がりやすい、その中で皆がチームの方針としてやるべきことをしっかりやれば、最低限の安打の中で得点できる」

――どれだけ疲労があったか？

「昨日は試合の後に時間も取ってケアをして（試合に）入れた。今日こうやって良い状態で試合に臨めたのも、昨日、いろいろとサポートしてくれた人たちのおかげ」

――延長18回のWS第3戦は良い経験。

「素晴らしい経験ができた。今日は負けてしまったけど、良いことも悪いことも切り替えて明日の一試合にまず集中したい」

――WS制覇の最後の瞬間にマウンドに立っているイメージは？

「基本的にそれはクローザーの仕事。今は朗希（佐々木）が務めている。そこまでみんながつないでいけるのがベストなシナリオ」