◇ワールドシリーズ第4戦 ブルージェイズ6―2ドジャース（2025年10月28日 ロサンゼルス）

【WS舞台裏】ブルージェイズを栄養面でサポートしているのが管理栄養士の讃井（さぬい）友香さん（31）。21年にチームのマイナー組織で働き始め、今春にメジャーへ。「主な役割は選手の栄養サポート。選手一人一人に合った体重管理、リカバリー、水分補給などを行っています」。シーズン全試合に同行し、試合前には食が進まない選手には自らスムージーをつくる。

「勝負飯」の準備を確認するのも仕事の一つ。「マックス（シャーザー）は先発前、チキンとアボカドのサンドイッチを2つ食べ、水もたくさん飲むので6本用意します」。延長18回の死闘となった第3戦では試合中にフルーツ盛り合わせを用意し、ジョン・シュナイダー監督を「ユカが凄い仕事をしてくれた」と感嘆させた。

生まれはオハイオ州だが、ホンダのエンジニアを務める父の仕事で幼少期から日米を転々。オハイオ州立大で医療栄養学を学び、東京五輪では7人制ラグビーの米国代表を栄養士、通訳としてサポートした。その後、米球界入りしてブルージェイズへの昇格1年目でワールドシリーズ進出に貢献。「選手から感謝された時、ちゃんと実になったのが見えた時にやりがいを感じます」。マイナー時代から知る新人左腕フルーハーティがメジャー昇格後の5月、「感謝のプレゼント」にマッサージを予約してくれたという。うれしそうに語る讃井さんは、最高の笑顔だった。（杉浦大介通信員）