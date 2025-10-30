フジテレビ系バラエティー番組「酒のツマミになる話」（金曜・後９時５８分）が１２月上旬の放送をもって終了することが２９日、分かった。

同番組は「人志松本の酒のツマミになる話」として２１年４月にスタート。ダウンタウンの松本人志（６２）をＭＣとしていたが、松本は「週刊文春」が報じた内容をめぐり２４年１月に活動休止を発表。松本の“後継”に、同番組ではおなじみの「千鳥」の大悟が抜てきされ、約１年半にわたってＭＣを任されていた。

同番組を巡っては今月２４日、番組の内容を急きょ差し替え、過去の番組が再放送されたばかり。関係者によると、放送直前に局幹部らが番組上の演出などを問題視したという。

１７日に予告されていた当初の内容は「ハロウィーンパーティー開催」として、ゲストが仮装してトークするもの。「初のブランド品は何がオススメ？」などのテーマでトークし、大悟は１１月１日に復帰予定の松本を意識したとみられる金髪＆、筋肉隆々な白Ｔシャツ姿のコスプレで登場していた。

フジテレビはスポーツ報知の取材に「個別の番組に関することはお答えしておりません」と答えた。