　米大リーグ（ＭＬＢ）選手会は２９日、選手間投票による各賞の最優秀候補を発表し、ドジャース大谷翔平投手（３１）は、両リーグを通じて１人だけ選出される最優秀選手（ＭＶＰ）「ＰＬＡＹＥＲ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＹＥＡＲ」とナ・リーグ最優秀打者「ＮＬ　ＯＵＴＳＴＡＮＤＩＮＧ　ＰＬＡＹＥＲ」で最終候補に入っていたがいずれも受賞とはならなかった。

　ＭＶＰは６０本塁打を放つなどア・リーグ２冠王に輝いたローリー（マリナーズ）、ナ・リーグ最優秀打者は大谷を上回って５６本塁打、１３２打点でナ・リーグ２冠王に輝いたシュワバー（フィリーズ）が選出された。

　大谷はメジャー８年目の今季、６月からは投手に復帰しながら１５８試合に出場して、自己最多でリーグ２位の５５本塁打。１４６得点、ＯＰＳ１・０１４などはリーグトップだった。ＭＶＰ受賞となれば２１年以来２度目だったが、届かなかった。リーグ最優秀打者は昨季受賞しており、２年連続受賞を逃した。各賞の受賞者、近年のＭＶＰ受賞者は以下の通り。

　◆選手会選出各賞受賞者

　▽ＭＶＰ　ローリー（マリナーズ）

　▽最優秀打者賞　【ア】ローリー（マリナーズ）、【ナ】シュワバー（フィリーズ）

　▽最優秀投手賞　【ア】スクバル（タイガース）、【ナ】スキーンズ（パイレーツ）

▽新人王　【ア】カーツ（アスレチックス）、【ナ】ボルドウィン（ブレーブス）

　▽カムバック賞　【ア】デグロム（レンジャーズ）、【ナ】アクーニャ（ブレーブス）

　◆近年の選手会ＭＶＰ受賞選手

　▽２５年　ローリー（マリナーズ）、▽２４年　ジャッジ（ヤンキース）、▽２３年　アクーニャ（ブレーブス）、▽２２年　ジャッジ（ヤンキース）、▽２１年　大谷翔平（エンゼルス）、▽２０年　フリーマン（ブレーブス）、▽１９年　トラウト（エンゼルス）、　▽１８年　マルティネス（レッドソックス）、▽１７年　アルテューベ（アストロズ）、▽１６年　アルテューベ（アストロズ）、▽１５年　ドナルドソン（ブルージェイズ）、▽１４年　カーショー（ドジャース