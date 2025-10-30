米大リーグ（ＭＬＢ）選手会は２９日、選手間投票による各賞の最優秀候補を発表し、ドジャース・大谷翔平投手（３１）は、両リーグを通じて１人だけ選出される最優秀選手（ＭＶＰ）「ＰＬＡＹＥＲ ＯＦ ＴＨＥ ＹＥＡＲ」とナ・リーグ最優秀打者「ＮＬ ＯＵＴＳＴＡＮＤＩＮＧ ＰＬＡＹＥＲ」で最終候補に入っていたがいずれも受賞とはならなかった。

ＭＶＰは６０本塁打を放つなどア・リーグ２冠王に輝いたローリー（マリナーズ）、ナ・リーグ最優秀打者は大谷を上回って５６本塁打、１３２打点でナ・リーグ２冠王に輝いたシュワバー（フィリーズ）が選出された。

大谷はメジャー８年目の今季、６月からは投手に復帰しながら１５８試合に出場して、自己最多でリーグ２位の５５本塁打。１４６得点、ＯＰＳ１・０１４などはリーグトップだった。ＭＶＰ受賞となれば２１年以来２度目だったが、届かなかった。リーグ最優秀打者は昨季受賞しており、２年連続受賞を逃した。各賞の受賞者、近年のＭＶＰ受賞者は以下の通り。

◆選手会選出各賞受賞者

▽ＭＶＰ ローリー（マリナーズ）

▽最優秀打者賞 【ア】ローリー（マリナーズ）、【ナ】シュワバー（フィリーズ）

▽最優秀投手賞 【ア】スクバル（タイガース）、【ナ】スキーンズ（パイレーツ）

▽新人王 【ア】カーツ（アスレチックス）、【ナ】ボルドウィン（ブレーブス）

▽カムバック賞 【ア】デグロム（レンジャーズ）、【ナ】アクーニャ（ブレーブス）

◆近年の選手会ＭＶＰ受賞選手

▽２５年 ローリー（マリナーズ）、▽２４年 ジャッジ（ヤンキース）、▽２３年 アクーニャ（ブレーブス）、▽２２年 ジャッジ（ヤンキース）、▽２１年 大谷翔平（エンゼルス）、▽２０年 フリーマン（ブレーブス）、▽１９年 トラウト（エンゼルス）、 ▽１８年 マルティネス（レッドソックス）、▽１７年 アルテューベ（アストロズ）、▽１６年 アルテューベ（アストロズ）、▽１５年 ドナルドソン（ブルージェイズ）、▽１４年 カーショー（ドジャース）