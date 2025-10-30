◇SMBC日本シリーズ第4戦 阪神2ｰ3ソフトバンク（2025年10月29日 甲子園）

試合後、阪神・森下は淡々とした表情で30日の第5戦を見据えていた。「どんな状況でも勝つしかない」。1勝3敗の崖っ縁に追い込まれても、過去、数多くの劣勢の展開をバットではね返してチームを救ってきた背番号1。今シリーズ初のマルチ安打は、負けが許されなくなった猛虎にとって一筋の光だ。

0―1の3回2死一塁の2打席目。カウント1―2から大津のシュートを真芯で捉えて右前へ運んだ。リードを3点に広げられた6回先頭では1ボールから藤井の外角低め直球を再び右前へはじき返した。かねて「中堅から右方向へ強い打球が出ていれば好調の証」と話していた男が、その通りの2安打を奏でて存在感を示した。

悔やむのは、3点劣勢の8回無死一、二塁の4打席目だろう。カウント2―2から、松本裕が外角いっぱいに投げ込んだ155キロの直球に見逃し三振。甲子園に漏れた大きなため息を横目に、唇をかんでベンチへ戻った。

下を向いている暇はない。第5戦のソフトバンク先発・有原に対しては、第1戦の初回に三塁線を破る強烈な二塁打。攻撃の先頭に立ち、窮地に追い込まれた猛虎を鼓舞してみせる。 （石崎 祥平）