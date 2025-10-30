ºå¿À¥É¥é3¡¡ÃÞÇÈÂç¡¦²¬¾ë²÷À¸¤Ïà»ÍÇï»Ò¤ÎÃËá¡¡Áö¹¶¼é¡ÜÇ¾¡¡¡ÖÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¶áËÜ¸÷»Ê¤ËÄï»ÒÆþ¤ê»Ö´ê
¡¡Áö¹¶¼é¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÈÇ¾ÎÏ¡É¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿»ÍÇï»Ò¤ÎÃË¤À¡£ºå¿À¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È3°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿ÃÞÇÈÂç¡¦²¬¾ë²÷À¸³°Ìî¼ê¡Ê22¡Ë¤¬29Æü¡¢°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¤ÎÆ±¹»¤ÇÈª»³½ÓÆóÅý³ç¥¹¥«¥¦¥È¤é¤«¤é»ØÌ¾¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¼õ¤±¡¢¥×¥í¤ÎÉñÂæ¤Ç¤ÎÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÁö¹¶¼é¤Î»°Çï»Ò¤¬¤½¤í¤Ã¤¿Áª¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¡Ê¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ë¤³¤ì¤«¤é¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤ÈÀÕÇ¤¤¬¤ï¤¤¤Æ¤¤¿¡×
¡¡²¬»³¸©Æâ¶þ»Ø¤Î¿Ê³Ø¹»¡¦²¬»³°ìµÜ¤«¤é°ìÈÌÆþ»î¤Ç¹ñÎ©¤ÎÃÞÇÈÂç¤ØÆþ³Ø¡£¹â¹»»þÂå¤ÏÎý½¬¸å¤ËËèÆü¡¢½Î¤ØÄÌ¤¦À¸³è¤ò3Ç¯´ÖÂ³¤±¡Ö¡ÊÊÙ¶¯¤Ï¡ËÉô³èÆ°¡Ê¸½Ìò¡ËÃæ¤À¤È2¡Á3»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°úÂà¤·¤Æ¤«¤é¤Ï10»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤Ï¡Ä¡×¡£ÃÏÆ»¤Ë¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÅØÎÏ¤òÂ³¤±¡¢Æ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¡£
¡¡Âç³Ø¤Ç¤â¡¢Ê¸ÉðÎ¾Æ»¤ò´Ó¤¤¤¿¡£Â´¶ÈÏÀÊ¸¤Ï¡ÖÃÎÅª¾ã³²¤Î¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë·ò¾ï¼Ô¤¬Ìîµå¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹©É×¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸¦µæ¡£ºò²Æ¡¢¹â¹»ÌîµåÀ¾ÅìµþÂç²ñ¤ËÀÄÄ»ÆÃÊÌ»Ù±ç¤¬Ã±ÆÈ¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ½é½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Ê¡»ã¤Ë¤â´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡ÈËÜ¶È¡É¤âºÍÇ½¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¡£ºòÇ¯¤ÎÂç³ØÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¹ç½É¤Ç»²²ÃÁª¼êÃæ¥È¥Ã¥×¤Î50¥á¡¼¥È¥ëÁö5ÉÃ82¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£·×Â¬ÊýË¡¤ä´Ä¶¤Ë°ã¤¤¤³¤½¤¢¤ì¤É¡¢Â¿ÅÄ½¤Ê¿¤¬»ý¤ÄÆüËÜµÏ¿5ÉÃ73¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î½ÓÂ¤òºÇÂç¤ÎÉð´ï¤È¼«Éé¤·¡ÖÁöÎÏ¤ÎÉôÊ¬¤¬°ìÈÖÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤¹¡£ÂÇ·âÌÌ¤âº£Ç¯¤Î½Õ½©¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤È¤â¤ËÂÇÎ¨3³ä5Ê¬°Ê¾å¡£¼éÈ÷¤Ç¤Ï±óÅê115¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÅ´Ë¤¸ª¤ò»ý¤ÁÌ£¤È¤¹¤ë¡£Áö¹¶¼éÁ´¤Æ¤Ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈë¤á¤¿³Ú¤·¤ß¤Ê°ïºà¤À¡£
¡¡½ÓÂ¤ÇÆ¬Ç¾ÌÀÚò¡Ê¤á¤¤¤»¤¡Ë¡½¡½¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ºå¿À¤Ç¤Ïº£µ¨4Ç¯Ï¢Â³6ÅÙÌÜ¤ÎÅðÎÝ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¶áËÜ¤À¡£¡Ö¶áËÜÁª¼ê¤ÏÅ¯³ØÅª¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤È¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È²¬¾ë¡£¡È¶áËÜ¥¤¥º¥à¡É¤âµÛ¼ý¤·¡¢¡ÖÅðÎÝ²¦¤òÌÜÉ¸¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÇ¾Î¢¤ËÀÄ¼Ì¿¿¤òÉÁ¤¤¤¿¡£¡¡¡Ê»³¼ê¡¡¤¢¤«¤ê¡Ë
¡¡¡û¡Ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä²Ê³Ø¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÃÞÇÈÂç¡¦ÀîÂ¼Âî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»°Çï»Ò¤½¤í¤Ã¤¿Áª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢1ÈÖ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤«¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£Æ±¹»¤Î¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ë¤ÏÆ°ºî²òÀÏ¤¬¤Ç¤¤ë¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò´°È÷¡£ÌîµåÁª¼ê¤ÎÆ°ºî¤ò¥Ð¥¤¥ª¥á¥«¥Ë¥¯¥¹¤ò¶î»È¤·¤Æ¸¦µæ¤¹¤ë»Ø´ø´±¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é»ØÆ³¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ì¤¬²¬¾ë¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤È¤â¤È¤ÏÀ¨¤¯¤¤¤¤¡Ê¤È¤¤¤¦¡ËÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ì¸Ä°ì¸Ä¡¢²ÝÂê¤ò¹îÉþ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢º£¤Î»ØÌ¾¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë³Ø¤Ó¡¢¼ÂÁ©¤·¤¿¶µ¤¨»Ò¤ÎÅØÎÏ¤Î·ë²Ì¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
