¡¡¡þSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¡¡ºå¿À2Ž°3¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯10·î29Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ºå¿À¤Ï3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢¸å¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£1¾¡2ÇÔ¤«¤é²¦¼ê¤ò·ü¤±¤é¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤Ï²áµî25ÅÙ¤¢¤ë¤¬¡¢µÕÅ¾¤ÇÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï1955Ç¯¤Îµð¿Í¤·¤«¤Ê¤¯VÎ¨¤Ï4¡ó¡£º£²ó¤Îºå¿À¤Î¤è¤¦¤ËÀè¾¡¤«¤é3Ï¢ÇÔ¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤Ï²áµî12ÅÙ¤¢¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤âµÕÅ¾V¤ÏÁ°µ55Ç¯¤Îµð¿Í¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡ºå¿À¤Îº£¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÆÀÅÀ¤Ï¡Ê2¡Ë¡Ê1¡Ë¡Ê1¡Ë¡Ê2¡Ë¤Ç1»î¹çºÇÂ¿¤Ï2¡£Âè4Àï½ªÎ»»þ¤Ë1»î¹ç3ÆÀÅÀ°Ê¾å¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢05Ç¯ºå¿À¡Ê1¡Ë¡Ê0)¡Ê1¡Ë¡Ê2¡Ë¡¢11Ç¯ÃæÆü¡Ê2¡Ë¡Ê2¡Ë¡Ê2¡Ë¡Ê1¡Ë¡¢20Ç¯µð¿Í¡Ê1¡Ë¡Ê2¡Ë(0)¡Ê1¡Ë¤Ë¼¡¤¤¤Ç4ÅÙÌÜ¡£¤¤¤º¤ì¤â¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎµåÃÄ¤Ç¡¢05Ç¯ºå¿À¤È20Ç¯µð¿Í¤Ï0¾¡4ÇÔ¡¢11Ç¯ÃæÆü¤Ï3¾¡4ÇÔ¤ÇÆüËÜ°ì¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£