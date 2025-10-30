ºå¿À¡¦¹â¶¶ÍÚ¿Í¡¡²ù¤·¤¤Éé½ý¸òÂå¡Ö¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¡¡5²óº¸Éª¤ËÂÇµå¤¬Ä¾·â¡Ä4²ó1/3¤ò6°ÂÂÇ2¼ºÅÀ
¡¡¡þSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¡¡ºå¿À2Ž°3¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯10·î29Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ÂçÉñÂæ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ï²ù¤·¤¤·Á¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¹â¶¶¤Ïº¸ÉªÉÕ¶á¤ËÂÇµå¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢4²ó1/3¤ò6°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£½é¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç²÷Åê¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¡£¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤¿¡£¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡£»î¹ç¸å¤ËÅÇ¤½Ð¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¡¢²ù¤·¤µ¤¬¤Ë¤¸¤ó¤À¡£
¡¡½é²ó¤ÏÌøÅÄ¡¢¼þÅì¡¢ÌøÄ®¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤º3¼ÔËÞÂà¤Î²÷È¯¿Ê¡£¤À¤¬Íî¤È¤··ê¤Ï2²ó¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÀèÆ¬¡¦»³Àî¤Ë148¥¥í¤ÎÄ¾µå¤òÂª¤¨¤é¤ì¡¢3»î¹çÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ëÃæ±Û¤¨¥½¥í¤òµö¤·¤¿¡£¼çÆ³¸¢¤òÁê¼ê¤Ë°®¤é¤ì¤ë¤È¡¢5²ó¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë»îÎý¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£
¡¡1»à¤«¤é¡¢Á°¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÍ··âÆâÌî°ÂÂÇ¤òµö¤·¤Æ¤¤¤ëÅê¼ê¡¦ÂçÄÅ¤Ë»Íµå¡£ÌøÅÄ¤Ë¤âº¸Á°¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¡¢¼þÅì¤ÎÊü¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ê¡¼¤¬¥°¥é¥Ö¤ò¤«¤¹¤á¤Æº¸ÉªÉÕ¶á¤ËÄ¾·â¡ÊµÏ¿¤ÏÅêÆâÌî°ÂÂÇ¡Ë¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ø²¼¤¬¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÌµÇ°¤Î¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê¹ßÈÄ¤Ï¡Ë¥Ô¥ó¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¾ð¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡£µß±ç¤·¤¿2ÈÖ¼ê¤ÎÈ«¤¬1»àËþÎÝ¤«¤éÌøÄ®¤Ëº¸µ¾Èô¤òµö¤·¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤òÍ¿¤¨¡¢¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ï2ÅÀ¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ÊÄ¾·â²Õ½ê¤Ï¡ËÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¹ßÈÄ¸å¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ç»î¹ç¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¬¤¤¤Ë¤âÂç»ö¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢ÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Î75µå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê±óÆ£¡¡Îé¡Ë