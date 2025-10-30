◇SMBC日本シリーズ第4戦 阪神2ｰ3ソフトバンク（2025年10月29日 甲子園）

虎が得点力不足に苦しんでいる。チャンスがないわけではない。しかし、あと1本がなかなか出ない。合計4得点しか奪えていない3戦目までと同様に、再び鷹投手陣に苦しめられた。3点を追う8回に2得点を挙げて反撃するのがやっと。これで4試合連続で2点以下となった。

報道陣の前に姿を見せた藤川監督は、敗因を探るようなことはしなかった。

「振り返っても一緒ですからね」

淡々と続けた。

「3つ勝つということだけなので。あしたまず、1つを取りに行く、と。これしかないので。やります」

会見はわずか31秒。次戦の決意表明だけして席を立った。

崖っ縁に立たされたとはいえ、打てる手は打った。8回は1点差に詰め寄ってなおも2死一塁で、主軸の大山に代えて代走に熊谷を送った。9回は負けている状況で、ダブルストッパーの一角、石井を投入した。9回の攻撃は、扇の要の坂本に代えて代打・高寺で勝負をかけた。

打線も動いた。3戦目まではベンチ外だった、打撃がいい前川を左翼で初先発させた。停滞が続く打線を呼び起こすためか、1巡目の野手は、中野をのぞいた7人が第1ストライクで打って出た。

しかし結果に結び付かない。3戦目に左翼で出た豊田と同様に、前川も勢いをもたらす活躍をできなかった。積極的に打って出た打線は、多彩な変化球を操る大津を攻略できなかった。虎とは対照的に、ソフトバンクは小久保監督の作戦が次々と的中。気温13度。肌寒い甲子園を、熱気に包み込めなかった。

「あしたまず1試合、しっかりチャレンジしていくことですね」

指揮官は先を見ずに、「まず1勝」と目先をみつめた。虎党のためにも、甲子園で1つも勝てないまま終わるわけにはいかない。 （倉世古 洋平）