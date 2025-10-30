【AESTURA】渋谷ロフトにPOP UP登場♡冬の敏感肌を守る限定イベント

敏感肌研究40年以上の韓国No.1*ダーマコスメブランド「AESTURA（エストラ）」が、2025年11月7日（金）から14日（金）まで渋谷ロフトでPOP UPイベントを開催！人気シリーズ「アトバリア365」を中心に、SNSフォロー特典や限定ギフトセット、さらに人気美容クリエイターNana♡さんの来店イベントも登場。乾燥しやすい冬の肌を、うるおいで包み込む特別な1週間をお届けします。

冬限定♡うるおいバリアを高める特別ギフト



アトバリア365クリームギフトセット

アトバリア365クリーム＆ミストセット

AESTURAの代名詞ともいえる「アトバリア365」シリーズから、冬ギフトにぴったりな限定パッケージが登場。

イラストレーターiioさんとコラボした「アトバリア365クリームギフトセット」（3,300円税込）は、80mLのクリームとミニサイズのエマルジョン（30mL）が入った豪華な内容。

さらに、POPUP限定の「アトバリア365クリーム＆ミストセット」（4,510円税込）も登場し、購入者にはガチャガチャやブランケットなどの特典も♡

乾燥が気になる季節に、肌のうるおいバリアを優しく守ってくれます。

* 韓国OliveYoung/ダーマコスメカテゴリー2023年上半期累積販売額基準

【マイメロディ×マジアボタニカ】限定コラボ♡乾燥知らずの秋冬肌へ

SNSフォローで限定プレゼントも♪



ガチャガチャ

シリコンキャップ チャーム

フェイクレザー チャーム

AESTURAオリジナルキルティングポーチ

会場では、AESTURA公式InstagramフォローとLINE登録で「アトバリア365クリーム（10mL）」をプレゼント。数量限定なので早めの来場が◎。

また、購入者には豪華特典として“ハズレなし”のガチャガチャ参加チャンスも。ミニサイズのスキンケアアイテムやオリジナルポーチなどが当たる、うれしい仕掛けがいっぱいです。

渋谷ロフト2階のポップアップ会場では、AESTURAの世界観が広がる空間演出も楽しめます。

美容クリエイターNana♡さんも来店！



11月8日（土）12:00～14:00には、総フォロワー60万人の美容クリエイター「Nana♡」さんがカウンセラーとして登場！

敏感肌に寄り添うAESTURAの魅力を、自身のリアルな視点で紹介します。

スキンケア選びや使い方のアドバイスも受けられる貴重なチャンス。事前予約制のため、詳細は公式Instagram「AESTURA JAPAN Official」をチェックしてください。

肌も心も満たす、冬のご褒美時間を♡



乾燥やゆらぎが気になる季節。AESTURAのPOP UPイベントは、そんな冬肌にやさしく寄り添う特別な体験です。

「アトバリア365」シリーズで肌のうるおいバリアを整えながら、限定アイテムや特典で気分もアップ♪

渋谷ロフトで開催される1週間限定のイベントで、あなたの肌をいたわるご褒美時間を過ごしてみてください。