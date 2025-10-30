プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「基本の筑前煮 フライパンで簡単」 「即席キュウリの浅漬け」 「大根と油揚げのみそ汁」 の全3品。
こっくりと煮含めた筑前煮に、サッパリとした浅漬けとみそ汁を合わせた定番和食です。

【主菜】基本の筑前煮 フライパンで簡単


調理時間：40分
カロリー：423Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

鶏もも肉  1/2~1枚
板コンニャク  100g
ゴボウ  1/2本 ニンジン  1/4本 レンコン  4cm
里芋  4個
  塩  少々
シイタケ  (生)2個
キヌサヤ  4~5枚
  塩  少々
だし汁  300ml
＜調味料＞
  酒  大さじ2
  みりん  大さじ2
  砂糖  大さじ1
  薄口しょうゆ  大さじ2
サラダ油  適量

【下準備】

鶏もも肉はひとくち大に切る。

板コンニャクはひとくち大にちぎる。小鍋に分量外の水と板コンニャクを入れて中火にかける。煮たったら1〜2分ゆで、ザルに上げる。

ゴボウはタワシで洗って乱切りにし、水に放って水気をきる。ニンジンは皮をむき、ひとくち大の乱切りにする。

レンコンは皮をむいてひとくち大の乱切りにし、水に放って水気をきる。 里芋は皮をむき、ひとくち大に切る。塩をもみ込み、水洗いしてザルに上げる。

シイタケは軸を切り落とし、食べやすい大きさに切る。キヌサヤは筋を引き、塩を入れた熱湯でゆでて水に取る。粗熱が取れたら、斜め半分に切る。

【作り方】

1. 鍋にサラダ油を中火で熱し、キヌサヤ以外の下準備をした材料を入れて炒める。

2. 鶏もも肉の表面に薄く焼き色がついたら、だし汁と＜調味料＞の材料を加え、強火にかける。煮たったら落とし蓋をして弱火で20分程煮る。

3. 火を強めて汁気が少なくなるまで煮詰め、器に盛り、キヌサヤを散らす。

【副菜】即席キュウリの浅漬け
切って漬けるだけ。サッパリとした箸休めです。

調理時間：5分+漬ける時間
カロリー：51Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（作りやすい量 1回分）

キュウリ  2本   塩  少々
＜漬けダレ＞
  麺つゆ  (ストレート)150ml
  酢  大さじ1
  ショウガ  (すりおろし)小さじ1
  昆布  (5cm角)1枚
  赤唐辛子  (刻み)1/2本分

【下準備】

キュウリは両端を落として長さを4等分にする。さらに縦4等分に切る。塩でもんでしんなりさせ、水気を取る。ボウルで＜漬けダレ＞の材料を混ぜ合わせる。

【作り方】

1. ＜漬けダレ＞のボウルにキュウリを入れ、味がしみこむまで冷蔵庫で1時間程置く。器に盛る。

【スープ・汁】大根と油揚げのみそ汁
大根と油揚げがよく合います。

調理時間：10分
カロリー：80Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

大根  1~2cm
油揚げ  1/4枚
ネギ  (刻み)大さじ2
だし汁  400ml
みそ  大さじ2

【下準備】

大根は皮をむき、拍子木切りにする。油揚げは熱湯をかけ、細切りにする。

【作り方】

1. 鍋にだし汁と大根を入れて中火にかけ、大根が透明になったら、油揚げを加える。

2. 煮たったら弱火にしてみそを溶き入れ、ネギを加えて器に注ぐ。

