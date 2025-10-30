【今日の献立】2025年10月30日(木)「基本の筑前煮 フライパンで簡単」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「基本の筑前煮 フライパンで簡単」 「即席キュウリの浅漬け」 「大根と油揚げのみそ汁」 の全3品。
こっくりと煮含めた筑前煮に、サッパリとした浅漬けとみそ汁を合わせた定番和食です。
【主菜】基本の筑前煮 フライパンで簡単
調理時間：40分
カロリー：423Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
板コンニャク 100g
ゴボウ 1/2本 ニンジン 1/4本 レンコン 4cm
里芋 4個
塩 少々
シイタケ (生)2個
キヌサヤ 4~5枚
塩 少々
だし汁 300ml
＜調味料＞
酒 大さじ2
みりん 大さじ2
砂糖 大さじ1
薄口しょうゆ 大さじ2
サラダ油 適量
板コンニャクはひとくち大にちぎる。小鍋に分量外の水と板コンニャクを入れて中火にかける。煮たったら1〜2分ゆで、ザルに上げる。
ゴボウはタワシで洗って乱切りにし、水に放って水気をきる。ニンジンは皮をむき、ひとくち大の乱切りにする。
レンコンは皮をむいてひとくち大の乱切りにし、水に放って水気をきる。 里芋は皮をむき、ひとくち大に切る。塩をもみ込み、水洗いしてザルに上げる。
シイタケは軸を切り落とし、食べやすい大きさに切る。キヌサヤは筋を引き、塩を入れた熱湯でゆでて水に取る。粗熱が取れたら、斜め半分に切る。
2. 鶏もも肉の表面に薄く焼き色がついたら、だし汁と＜調味料＞の材料を加え、強火にかける。煮たったら落とし蓋をして弱火で20分程煮る。
3. 火を強めて汁気が少なくなるまで煮詰め、器に盛り、キヌサヤを散らす。
【副菜】即席キュウリの浅漬け
切って漬けるだけ。サッパリとした箸休めです。
調理時間：5分+漬ける時間
カロリー：51Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
＜漬けダレ＞
麺つゆ (ストレート)150ml
酢 大さじ1
ショウガ (すりおろし)小さじ1
昆布 (5cm角)1枚
赤唐辛子 (刻み)1/2本分
【スープ・汁】大根と油揚げのみそ汁
大根と油揚げがよく合います。
調理時間：10分
カロリー：80Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
油揚げ 1/4枚
ネギ (刻み)大さじ2
だし汁 400ml
みそ 大さじ2
2. 煮たったら弱火にしてみそを溶き入れ、ネギを加えて器に注ぐ。
こっくりと煮含めた筑前煮に、サッパリとした浅漬けとみそ汁を合わせた定番和食です。
【主菜】基本の筑前煮 フライパンで簡単
©Eレシピ
調理時間：40分
カロリー：423Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）鶏もも肉 1/2~1枚
板コンニャク 100g
ゴボウ 1/2本 ニンジン 1/4本 レンコン 4cm
里芋 4個
塩 少々
シイタケ (生)2個
キヌサヤ 4~5枚
塩 少々
だし汁 300ml
＜調味料＞
酒 大さじ2
みりん 大さじ2
砂糖 大さじ1
薄口しょうゆ 大さじ2
サラダ油 適量
【下準備】鶏もも肉はひとくち大に切る。
©Eレシピ
板コンニャクはひとくち大にちぎる。小鍋に分量外の水と板コンニャクを入れて中火にかける。煮たったら1〜2分ゆで、ザルに上げる。
©Eレシピ
ゴボウはタワシで洗って乱切りにし、水に放って水気をきる。ニンジンは皮をむき、ひとくち大の乱切りにする。
©Eレシピ
レンコンは皮をむいてひとくち大の乱切りにし、水に放って水気をきる。 里芋は皮をむき、ひとくち大に切る。塩をもみ込み、水洗いしてザルに上げる。
©Eレシピ
シイタケは軸を切り落とし、食べやすい大きさに切る。キヌサヤは筋を引き、塩を入れた熱湯でゆでて水に取る。粗熱が取れたら、斜め半分に切る。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にサラダ油を中火で熱し、キヌサヤ以外の下準備をした材料を入れて炒める。
©Eレシピ
2. 鶏もも肉の表面に薄く焼き色がついたら、だし汁と＜調味料＞の材料を加え、強火にかける。煮たったら落とし蓋をして弱火で20分程煮る。
©Eレシピ
3. 火を強めて汁気が少なくなるまで煮詰め、器に盛り、キヌサヤを散らす。
©Eレシピ
【副菜】即席キュウリの浅漬け
切って漬けるだけ。サッパリとした箸休めです。
©Eレシピ
調理時間：5分+漬ける時間
カロリー：51Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（作りやすい量 1回分）キュウリ 2本 塩 少々
＜漬けダレ＞
麺つゆ (ストレート)150ml
酢 大さじ1
ショウガ (すりおろし)小さじ1
昆布 (5cm角)1枚
赤唐辛子 (刻み)1/2本分
【下準備】キュウリは両端を落として長さを4等分にする。さらに縦4等分に切る。塩でもんでしんなりさせ、水気を取る。ボウルで＜漬けダレ＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. ＜漬けダレ＞のボウルにキュウリを入れ、味がしみこむまで冷蔵庫で1時間程置く。器に盛る。
©Eレシピ
【スープ・汁】大根と油揚げのみそ汁
大根と油揚げがよく合います。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：80Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）大根 1~2cm
油揚げ 1/4枚
ネギ (刻み)大さじ2
だし汁 400ml
みそ 大さじ2
【下準備】大根は皮をむき、拍子木切りにする。油揚げは熱湯をかけ、細切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にだし汁と大根を入れて中火にかけ、大根が透明になったら、油揚げを加える。
©Eレシピ
2. 煮たったら弱火にしてみそを溶き入れ、ネギを加えて器に注ぐ。
©Eレシピ