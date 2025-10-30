主砲の一打が、死闘の末にサヨナラ負けを喫したショックを吹き飛ばした。１点を追う３回１死一塁。ゲレロはカウント２―１から大谷のスイーパーを振り抜いた。左中間席へ逆転２ラン。ＷＳ自身初アーチにゲレロは「とてもうれしかった。あのホームランで勢いがついた」と胸を張った。

第３戦は９投手を起用したが延長１８回サヨナラ負け。１番打者のスプリンガーは試合中に右脇腹を痛め、この日欠場した。厳しい状況もはね返し、逆転勝ちで２勝２敗のタイに戻した。シュナイダー監督も「あの一振りで流れは変わった」とゲレロをたたえた。２１年にア・リーグ本塁打王を争って２本差で上回り、投手・大谷翔平にはこれで通算１１打数４安打２本塁打とした。

投打での大谷攻略が勝利につながった。７回にはバーショ、クレメントの連打でマウンドから引きずり降ろし、救援投手から４点を奪った。前日は２本塁打など全９打席で出塁を許し４敬遠もあった打者・大谷に対しては、３打数無安打に封じた。大谷から２三振を奪った先発ビーバーは、２０年サイ・ヤング賞右腕の意地を見せた。シュナイダー監督も「手応えがある。自信を持って戦えている」とホッとしたようだった。

ゲレロと大谷は、試合中でも一塁塁上で談笑する仲。大谷ＶＳゲレロとしての見方も強いシリーズだが、ゲレロは「大谷のことはとても尊敬している。本塁打は気持ちよかったけど、彼はすごいアスリートだよ」とたたえることも忘れなかった。頂上決戦の行方は分からなくなってきた。（安藤 宏太）