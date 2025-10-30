首相官邸の公式Ｘ（ツイッター）が２９日、「高市内閣総理大臣とトランプ大統領による米海軍横須賀基地訪問の様子です」と記し、約１分半のショート動画をアップした。

高市早苗首相が２８日にドナルド・トランプ米大統領と米軍横須賀基地を訪れ、米空母を視察。米兵らの喝采を受け飛び跳ねるように腕を突き上げた姿が、「はしゃぎすぎ」との批判も起こっていた。

官邸のＸに投稿された動画では、躍動的なＢＧＭと高市首相のスピーチ音声が流れる中、ヘリで両トップが空母に降り立ち、米兵の喝采に高市首相が手を振り、トランプ大統領とスピーチを行っている場面などを映像で伝えている。高市首相が飛び跳ねている場面は採用されていない。

「素晴らしいスピーチ」「かっこいいショートムービー」「官邸広報が生まれ変わった劇的ビフォーアフター笑」「いつから首相官邸のムービーはこんなカッコ良く 映画作れそう」「どんどん官邸の編集が上達していってる様な」「映画みたいだカッコいい」と反応するコメントが集まっている。