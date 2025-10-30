１１月１日（日本時間２日７時２５分）に行われるブリーダーズＣクラシック（米国・デルマー競馬場、ダート２０００メートル）で注目を集めていた米国のソヴリンティ（牡３歳、ウィリアム・モット厩舎、父イントゥミスチーフ）は１０月２９日、発熱のため出走取り消しとなった。日本からフォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）が出走する同レースは、現時点で９頭立てとなっている。

２８日にブリーダーズＣの公式Ｘではモット調教師の会見の動画をアップしており、「昨晩、発熱しました。完全な状態でなければ彼を出走させることはありません。様子を見たいです」とコメントしていた。ブリーダーズＣの公式ホームページでは既にＳＣＲＡＴＣＨＥＤ（出走を取り消した）となっており、陣営が回避を決断する結果となった。

同馬は今年のケンタッキーダービー、ベルモントＳを制して２冠を達成した。トラヴァーズＳでは直線で豪快に伸びて１０馬身差の圧勝を飾り、３度目のＧ１勝利。今回のブリーダーズＣでは主催者想定のオッズで１番人気に推されていた。

現時点で主催者想定のオッズは

フィアースネス ３・５倍

フォエーバーヤング ４・５倍

シエラレオーネ ４・５倍

ジャーナリズム ６・０倍

マインドフレーム ７・０倍

アンティクエリアン １１・０倍

バエザ １１・０倍

ネバダビーチ ２１・０倍

コントラリーシンキング５１・０倍

３・５倍で１番人気は、昨年２着のフィアースネス（牡４歳、米・トッド・プレッチャー厩舎、父シティオブライト）。昨年１着のシエラレオーネ（牡４歳、米・チャド・ブラウン厩舎、父ガンランナー）、３着のフォーエバーヤングが４・５倍で２番人気タイとなっている。