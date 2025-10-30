明日はＥＣＢ理事会 すでに利下げサイクル終了で据え置き確実視＝ＮＹ為替 明日はＥＣＢ理事会 すでに利下げサイクル終了で据え置き確実視＝ＮＹ為替

ユーロドルは１．１６ドル台での狭い範囲での値動きが続いている中、底堅い値動きは継続している。一時１．１６ドル台前半に値を落としていたものの、１．１６ドル台半ばに戻す展開。２１日線と１００日線近辺にあり、次のアクション待ちの状況に変化はない。一方、ユーロ円は１７７円を挟んで上下動。戻り売りに押されているものの、下押す動きまでなく、ユーロ発足以来の高値圏を堅持している状況。



明日はＥＣＢ理事会が予定されており、据え置きが確実視されている。ＥＣＢはすでに利下げサイクルを終了しており、当面政策金利は据え置かれると見られているようだ。エコノミストは、貿易摩擦やユーロ高といった要因は、明日のＥＣＢ理事会での政策決定に影響を与えるほど重大ではないとの見方を示している。



米国との貿易摩擦は依然として大きな不確実性要因ではあるものの、現時点で景気の大幅な悪化やインフレへの明確な影響は見られないという。また、対ドルでのユーロ高および人民元の弱含みは、今後の物価上昇圧力を抑制し、欧州の輸出企業に追加的な重荷となるとも指摘した。また、サービス分野のインフレは依然として約３％付近で高止まりしており、インフレ動向が完全に正常化したとは言い難いとも述べている。



