ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は２７８ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式29日（NY時間11:11）（日本時間00:11）
ダウ平均 47984.49（+278.12 +0.58%）
ナスダック 23945.54（+118.05 +0.50%）
CME日経平均先物 51285（大証終比：-45 -0.09%）
欧州株式29日GMT15:11
英FT100 9745.54（+48.80 +0.50%）
独DAX 24146.14（-132.49 -0.55%）
仏CAC40 8195.78（-20.80 -0.25%）
米国債利回り
2年債 3.496（+0.006）
10年債 3.989（+0.013）
30年債 4.560（+0.020）
期待インフレ率 2.304（+0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.619（-0.004）
英 国 4.388（-0.012）
カナダ 3.115（+0.072）
豪 州 4.224（+0.051）
日 本 1.648（+0.010）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.97（+0.82 +1.36%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4022.30（+39.20 +0.98%）
ビットコイン（ドル）
112324.75（-507.52 -0.45%）
（円建・参考値）
1707万2239円（-77138 -0.45%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
