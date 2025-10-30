NY株式29日（NY時間11:11）（日本時間00:11）
ダウ平均　　　47984.49（+278.12　+0.58%）
ナスダック　　　23945.54（+118.05　+0.50%）
CME日経平均先物　51285（大証終比：-45　-0.09%）

欧州株式29日GMT15:11
英FT100　 9745.54（+48.80　+0.50%）
独DAX　 24146.14（-132.49　-0.55%）
仏CAC40　 8195.78（-20.80　-0.25%）

米国債利回り
2年債　 　3.496（+0.006）
10年債　 　3.989（+0.013）
30年債　 　4.560（+0.020）
期待インフレ率　 　2.304（+0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.619（-0.004）
英　国　　4.388（-0.012）
カナダ　　3.115（+0.072）
豪　州　　4.224（+0.051）
日　本　　1.648（+0.010）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.97（+0.82　+1.36%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4022.30（+39.20　+0.98%）

ビットコイン（ドル）
112324.75（-507.52　-0.45%）
（円建・参考値）
1707万2239円（-77138　-0.45%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ