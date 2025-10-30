11月5日(水)「上田と女が吠える夜」体力がありすぎる女VS体力がなさすぎる女 舘ひろしも参戦！
体力がありすぎる女VS体力がなさすぎる女
舘ひろしも参戦！
行楽シーズン到来！一日中動き回りたい女とすぐに疲れちゃう女…
「体力がありすぎる女VS体力がなさすぎる女」の生態丸わかりエピソード！
▼マグロのように動き回る!?土屋アンナ 電池切れして空港で驚きの行動
▼休みの日は１６時間寝てしまう齊藤なぎさは体力がある？ない？
▼佐々木久美、大学時代に渋谷から横浜中華街までお散歩
▼現役引退後もトレーニング合宿する高橋尚子が旅に持っていくもの
▼相田翔子、Wink時代に疲れすぎて逃亡？当時の秘話とは？！
▼脱衣所で寝てしまう納言・薄幸…バスマットでせめてもの品行
▼坂道、階段で疲れてしまう高橋真麻でも買うために走れる絶品パン
▼舘ひろしは体力がない？バスローブでスタジオ入りエピソードの真意
お楽しみに！
MC
上田晋也
メンバー
大久保佳代子・いとうあさこ・若槻千夏
SPゲスト
舘ひろし
女性ゲスト（五十音順）
相田翔子・齊藤なぎさ・佐々木久美・薄幸（納言）・高橋尚子・高橋真麻・土屋アンナ