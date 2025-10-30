11月5日(水)「上田と女が吠える夜」

体力がありすぎる女VS体力がなさすぎる女

舘ひろしも参戦！

行楽シーズン到来！一日中動き回りたい女とすぐに疲れちゃう女…

「体力がありすぎる女VS体力がなさすぎる女」の生態丸わかりエピソード！

▼マグロのように動き回る!?土屋アンナ 電池切れして空港で驚きの行動

▼休みの日は１６時間寝てしまう齊藤なぎさは体力がある？ない？

▼佐々木久美、大学時代に渋谷から横浜中華街までお散歩

▼現役引退後もトレーニング合宿する高橋尚子が旅に持っていくもの

▼相田翔子、Wink時代に疲れすぎて逃亡？当時の秘話とは？！

▼脱衣所で寝てしまう納言・薄幸…バスマットでせめてもの品行

▼坂道、階段で疲れてしまう高橋真麻でも買うために走れる絶品パン

▼舘ひろしは体力がない？バスローブでスタジオ入りエピソードの真意

お楽しみに！

MC

上田晋也

メンバー

大久保佳代子・いとうあさこ・若槻千夏

SPゲスト

舘ひろし

女性ゲスト（五十音順）

相田翔子・齊藤なぎさ・佐々木久美・薄幸（納言）・高橋尚子・高橋真麻・土屋アンナ