トランプ米大統領ら各国首脳がアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議に向け訪韓し始め、開催都市である慶尚北道慶州（キョンサンブクド・キョンジュ）の各地で市民団体の集会が相次いでいる。トランプ大統領が韓国を訪れた29日は大規模な親米デモと反米デモをはじめ慶州で28件の集会が届けられた。

APEC首脳会議期間中に21加盟国の首脳が集結し慶州各所で厳しい警護が行われるが、首脳らの移動ルートから遠く離れた鳳凰台広場、旧慶州駅など慶州市内では普段通りに集会が開かれた。首脳会議の主要行事会場が集まる普門（ポムン）観光団地一帯と周辺道路を除いた場所では事前に届けを出した上で集会が可能だ。

この日午前11時には慶州市東川洞（トンチョンドン）の道路周辺では37の進歩団体で構成された「2025APEC反対国際民衆行動組織委員会」がトランプ大統領の政策に反対する記者会見を行った。37の進歩団体には民主労総と進歩政党、全国農民会総連盟など進歩団体と国際民衆総会（IPA）、移住労働者労組、国際戦略センターなど多国籍市民団体が含まれている。

◇進歩団体「APECはトランプのお祭り」

これら団体は記者会見文で「トランプはAPEC首脳会議が開催される韓国に訪問したが首脳会議には参加しない。企業家のCEOサミットに参加後韓米首脳会談、米中首脳会談を進める予定。徹底的にトランプの覇権的目標と計画を実行することにだけ集中した計画」と指摘した。

その上で「多様なAPECの議題があるがすべての関心はトランプの経済戦争・関税戦争にだけ注がれている。慶州APECはトランプのお祭りで始まりトランプのお祭りで終わるのは明らかだ。APECはトランプのワンマンショー公演会場に転落した」と主張した。

記者会見に参加した国際戦略センターのキム・ジョンミン政策チーム長は「トランプ大統領は全世界を歩き回って武器を売り、各国に国防予算を国内総生産（GDP）の5％まで支出するよう強要している」と批判した。

記者会見に先立ち彼らはトランプ大統領の仮面をかぶって縄に縛られた男性に「トランプOUT」「関税爆弾経済収奪トランプNO」などと書かれた赤い紙を貼り付けるパフォーマンスを行ったりもした。

同日午後1時ごろ、慶州市皇南洞（ファンナムドン）の交差点では環東海愛国市民連帯が主催した「慶州APECトランプ米国大統領訪韓歓迎国民大会」を開いた。太極旗と星条旗をともに持って集会に集まった500人ほどは「トランプ万歳、USA万歳、大韓民国万歳」とスローガンを叫んだ。

◇保守団体「トランプ大統領を歓迎」

ある参加者は「トランプ大統領はただ韓国に来たのではない。崩壊した自由民主主義を再建しに来たもの」と話した。この集会ではトランプ大統領を歓迎するという内容のほかにも尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領を擁護し李在明大統領を糾弾する声も何回も出てきた。

集会を見守った市民には集会参加者をののしりながら抗議する姿もあった。集会現場に配備された警察が集会参加者に市民が近寄らないようにし衝突することはなかった。

市民団体の集会と行進はこの日午後遅くまで続く予定だ。民主労総など進歩団体が午後3時から旧慶州駅前広場で3000人規模の集会を開いて行進する計画だ。彼らはトランプ大統領が韓国政府に3500億ドルの投資を要求することに反対するものと予想される。

これと関連してこの日午後に韓米首脳会談が開かれる国立慶州博物館周辺道路で反トランプ集会を行っているデモ隊の一部が進入を試みたが警察に阻止された。

◇市民団体の集会予告続く

ここから直線距離で600メートルほど離れた鳳凰台広場では保守団体の「自由大学」が1000人規模の集会を予告した。この団体は尹前大統領弾劾局面で尹前大統領を支持し李在明政権の不正選挙の主張に同調している団体だ。環東海愛国市民連帯とは少し性格が異なる保守団体だが、李在明政権の政策に反対しているのは共通的だ。

このようにAPEC首脳会議期間後半になり各種市民団体の集会と行進も激しくなる様相を見せ警察は警護に支障がないよう万全を期している。警察は慶州市内各所で行われる集会安全管理に約8000人を配備した。

警察は集会で発生する恐れのある事故やテロの可能性に備え機動隊を配備する一方、事前に届けのあった集会場所や行進ルートを離脱する場合には積極的に対応する方針だ。