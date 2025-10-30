酷暑の夏が過ぎ去り、ようやく過ごしやすい季節になってきました。短い秋を満喫するために行楽に出かけるご家族も多いのではないでしょうか。

そんな行楽の車内や野外音楽フェス、さらにはスポーツ観戦などで大いに役立つ携帯型の「ワンハンドトレイ」をご紹介します。

携帯側ワンハンドトレイ。筆者はひいきのプロ野球チームの公式グッズとして販売されているものを購入しました。

筆者がこの製品を初めて目にしたのは、夏に参加した大型の野外音楽フェスでした。屋台に並ぶ人々のバックパックにカラビナでぶら下げられたワンハンドトレイを見て、「便利そう！」と思ったのです。

筆者が無知だっただけで、そのトレイはフェスの公式グッズとして何年も前から発売されている製品だったのでした。

左上の大きな穴はドリンク保持用、その下の穴が親指を通してトレイを保持するためのものです。製品によって、右側のカトラリー用のスリットがあったりなかったりします。

残念ながら公式グッズとしてのトレイはすでに完売していましたが、シンプルな形状なので他でも販売されているだろうと調べたところ、やはり同じ製品を発見。中でも、筆者が応援しているプロ野球チームの公式グッズとして販売されているものを見つけ、これはと思い購入しました。

親指を通して片手でトレイを保持できるので、購入したドリンクやフードを片手で安定して持ち運び、食べたり飲んだりできます。

ドリンクカップ保持用の穴に通すことで、カップホルダーのない場所でも飲み物を安定して保持できます。ペットボトルは保持できない点は要注意。

よくある携帯型の小型テーブルや普通のトレイと比べて、本製品が便利なのはトレイの端に指を通す穴があることです。ここに親指を通すと、トレイを水平に近い体勢で安定して保持できるため、フードやドリンクを片手で安全に運べます。

立ったまま食べることもできるので、身一つで動き回らなければならない野外フェスやスポーツ観戦では、片手がふさがらないことがどれだけ便利か、体験した人なら実感できると思います。

カラビナでカバンに付けてぶら下げて持ち運べるので、携帯性も抜群です。野外フェスでは実際、こういうお客さんを多く見ます。

さらに、軽くて丈夫で、カラビナが付いているためカバンなどに取り付けて持ち運べる携帯性も抜群。プラスチック製の一枚板なので、汚れても洗剤で洗って乾かすだけで簡単にきれいになります。

筆者はプロ野球チームの公式グッズを購入しましたが、インターネットで「ワンハンドトレイ」と検索すると、類似製品が数多く見つかります。

カラーバリエーションも豊富で、形状の異なるものも販売されています。ぜひお気に入りの一品を見つけて、野外フェスやスポーツ観戦などで活用してみてはいかがでしょうか。

製品名 購入場所 価格 マリーンズワンハンドトレイ マリーンズストア 1600円