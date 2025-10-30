Xで「ChatGPTで動画を作れば5分で完結、時給も収入も上がる！」という投稿を見かけた。なんでも、スマホからChatGPTに「夜の東京を走るタクシーを映画風に」と入力するだけで、AIが動画を作ってくれるらしい。……そんな夢のような話、ある？

でも、なんか最近多いですよね、この手の「AI使って収入上げよう」みたいなの。情報商材なのかもですけど。

でも、もし本当ならめっちゃ便利じゃないか。私もスマホでサクサク動画を作りたい！ というわけで、投稿に書かれていた手順を読んでみた。「アイデアを入力 → ChatGPTが動画生成指示 → MCPサーバ経由でSora2が動画を生成」……なるほど、わからん。

とりあえずChatGPTさんに質問してみたら、「Sora2はOpenAIの動画生成AIで、MCPサーバはその橋渡しをする仕組み」とのこと。つまり、「ChatGPT」⇔「MCPサーバ」⇔「Sora2 API」⇔「動画出力」。このルートを通せば動画が作れるらしい。なるほど、理屈はわかった。で、それを自分で作る、と。

そこからが地獄である。VPSを借り、UbuntuにNode.jsやPythonを入れ、Gitからsora-mcpを落として設定……。ChatGPTに聞きながら、まる一日。

ホント、こうやって1エラーずつ、ChatGPTさんと潰していったんですよ……。

ようやく「http://ほげほげ:3000/sora-mcp」でサーバが動いた瞬間、思わず「できたー！」と叫んでしまった。

そしていざ実行。プロンプトは「夜の東京を走るタクシーを映画風に」、長さ5秒。数分後、ブラウザに動画ファイルが出現！ スマホからも再生できる！ いやあ、徹夜の甲斐があった。

Webサーバー上からのデータが見えるので、作った動画はスマホからも見える。これがやりたくて、徹夜してがんばったのだ！

ただ、肝心の「スマホだけでサクッと」は、まだ実現していない。MCPサーバの操作画面がPC専用なので、スマホでは操作しづらいのだ。

結局、「AIで楽して動画を作る」どころか、まる2日かけて動画を1本作っただけ。うーん、なんか違う気がする……。

とはいえ、AI動画生成がここまで個人で試せる時代になったのは確か。もう少しツールが洗練されれば、スマホだけで本当に「サクッと映画風」ができる日も近いかもしれない。次こそは“楽して”動画を作ってみたい。今度こそ、ね。