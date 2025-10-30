１日、重慶江北国際空港で入境カードに記入する旅客。（重慶＝新華社配信／曾言延）

【新華社重慶10月29日】中国重慶市の重慶江北国際空港に就航する国際旅客・貨物便は50路線に達し、欧州、北米、オセアニア、中東、北東アジア、東南アジアを網羅している。市関係部門がこのほど開いた記者会見で明らかにした。

第14次5カ年規画（2021〜25年）期間に入って以降、重慶はシアトル、ロンドン、パリなどを結ぶ重要な国際旅客路線35本を新設、再開した。周辺国との旅客便の拡充も進めており、シンガポール便は週24便に増便され、国際線旅客の利便性と快適性を高めている。

貨物輸送では、英国ボーンマスやベトナム・ハノイなどへの国際貨物専用路線15本を開設し、国際物流や越境貨物輸送の需要に対応している。

列に並び検査を待つ入境旅客。（７月８日撮影、重慶＝新華社記者／黄偉）

市交通運輸委員会の万雅芬（まん・がふん）副主任によると、重慶は過去5年間、国際航空ハブの建設を積極的に推進し、民間航空の重要プロジェクトに累計255億元（1元＝約21円）を投資した。第13次5カ年規画末（2020年）時点で旅客4500万人、貨物110万トンだった年間取扱能力は、旅客8千万人、貨物120万トンに拡大した。

同空港は国内線も充実しており、204路線が就航。中国の省都、主要経済都市、主要観光都市をほぼ網羅している。（記者/劉恩黎）