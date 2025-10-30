◆米大リーグ ワールドシリーズ第４戦 ドジャース２―６ブルージェイズ（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

前夜に２試合分戦ってしかもフル出場。疲れてないわけはないが大谷は「心は熱く、頭は冷静」を実践していた。さらにメチャクチャ楽しんでいるように見えた。置かれた状況が悪くなればなるほど力を発揮できる。

立ち上がりから一喜一憂していなかった。ブ軍打線が積極的に振ってくるのでいろんなボールを散らしていた。一方で６回、投ゴロを処理した際に、一塁へ向けすごい勢いで走ってトスした。シーズン中にはそんなことはなかったはずだ。３戦目に朗希に同じようなシーンがあったけど、まねして「うまいだろ？」などと面白がっているようだった。

前夜、救援陣が総動員だったので「最低でも７回」くらいに考えていたと思うし、もう少し投げられたはずだ。１００マイル（約１６１キロ）が１球もなかったのは疲れと、長いイニングを目指したからだろう。出力を上げたのは、ゲレロの３打席目くらい。前打席の逆転２ランはスイーパーの制球ミス。肩口からのスライダー系にゲレロは強い。

７戦目までもつれれば、中３日で大谷が最終回のマウンドに立って、ＭＶＰという漫画みたいな結末も十分ありえる。（野球評論家・郄橋 尚成）