トランプ氏が韓国に到着　韓国最高位の勲章や冠を授与　あす米中首脳会談へ

アメリカのトランプ大統領が、一連のアジア外交最後の訪問国となる韓国に到着しました。

韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領はトランプ大統領を国賓として迎え、アメリカの大統領に対して初めて韓国の最高位の勲章を授与したほか、古代の王族がつけた金の冠のレプリカをプレゼントしました。

会談では、トランプ大統領が北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）総書記との会談について日程の調整がつかなかったと明かした上で、今後も会談の実現に取り組んでいく姿勢を示しました。

トランプ大統領：

金正恩氏をよく知っていて非常に良い関係だが、日程が合わなかった。

李在明大統領：

我々としては、大きな期待を持って大統領のこれからの活動を見守りたい。

韓国側によりますと、アメリカとの関税交渉が合意し3500億ドル、日本円で約53兆円の対米投資の内訳が固まったほか、韓国製自動車の関税が15％へ引き下げられるということです。

こうした中、トランプ大統領は30日、2期目の就任後初となる中国の習近平国家主席と会談します。

29日夜に開かれた夕食会で、トランプ大統領は米中首脳会談について「非常にいい会談になるだろう」と自信を見せていて、中国のレアアース輸出規制や関税問題などで両国が合意できるかどうか注目されます。