アルバルク東京が6連勝…アルティーリ千葉とのリーグ初対戦は延長に及ぶ激闘

10月29日に千葉ポートアリーナで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第6節が行われ、アルバルク東京がアルティーリ千葉と対戦した。

リーグ戦で初めての顔合わせとなった一戦は、前半から1ケタ点差で進む拮抗した展開。51－51と同点でハーフタイムに突入した。

引き続き点の取り合いとなった第3クォーターから一転、第4クォーターはなかなかシュートを決められず。残り5分を切ってマーカス・フォスターが2本の3ポイントシュートを沈めれば、ザック・バランスキーも続いたが、試合終了残り58秒に同点となってからリードを奪えなかった。

オーバータイムでは1点ビハインドで迎えた残り13秒にバランスキーが値千金の3ポイントを成功。安藤周人のフリースロー2本で4点差に広げると、そのまま逃げきり、6連勝を達成した。

A東京はテーブス海がチーム最多21得点に4アシストを記録。セバスチャン・サイズが17得点12リバウンド4ブロックと躍動したほか、安藤、バランスキー、フォスターがそろって11得点、ブランドン・デイヴィスが10得点3スティールを挙げた。

■試合結果



アルティーリ千葉 94－98 アルバルク東京



千葉｜23｜28｜25｜13｜5｜＝94



東京｜21｜30｜24｜14｜9｜＝98

【動画】アルティーリ千葉vsアルバルク東京のハイライト