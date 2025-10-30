日経225先物：30日0時＝150円安、5万1180円
30日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比150円安の5万1180円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万1307.65円に対しては127.65円安。出来高は6780枚となっている。
TOPIX先物期近は3280ポイントと前日比2.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は1.76ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51180 -150 6780
日経225mini 51175 -155 116941
TOPIX先物 3280 +2.5 6768
JPX日経400先物 29640 +35 559
グロース指数先物 694 +1 397
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
