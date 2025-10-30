　30日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比150円安の5万1180円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万1307.65円に対しては127.65円安。出来高は6780枚となっている。

　TOPIX先物期近は3280ポイントと前日比2.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は1.76ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51180　　　　　-150　　　　6780
日経225mini 　　　　　　 51175　　　　　-155　　　116941
TOPIX先物 　　　　　　　　3280　　　　　+2.5　　　　6768
JPX日経400先物　　　　　 29640　　　　　 +35　　　　 559
グロース指数先物　　　　　 694　　　　　　+1　　　　 397
東証REIT指数先物　　売買不成立

