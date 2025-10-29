¡ÚµÜÅç¥Ü¡¼¥È¡Û´äÀî¿Î»Î¡¡»Õ¾¢¡¦ÄÚÆâ¼Â¤È¤ªÂ·¤¤£Ô¥·¥ã¥Ä¤ÇÊ³Æ®¡Ö°ì½ï¤ËÍ½Áª¤òÆÍÇË¡ª¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹µÜÅç¤Î¡Ö£Â£Ô£ÓÈøÆ»³«Àß£µ¼þÇ¯µÇ°Âè£´£¶²óÊóÃÎ¥¨¥¥µ¥¤¥È¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£²£¹Æü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡´äÀî¿Î»Î¡Ê£³£¹¡áÂçºå¡Ë¤Ï£´ÏÈ¤Î£²ÆüÌÜ£¹£Ò¤Ç£³Ãå¡£¡Ö¥¿¡¼¥ó²ó¤êÃæ¿´¤ËÎÉ¤¯¤Æ¡¢¿¤Ó¤âÉáÄÌ¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¹¥´¶¿¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ô¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤é¤¤¤Ñ¤Á¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Ô¥Ã¥ÈÃå¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÂçºå»ÙÉô¤ÎÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¡£Âçºå¥ß¥Ê¥ß¤Ë¤¢¤ëÌîµåµï¼ò²°¤ÎÅ¹Ì¾¤Ç´äÀî¤â°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤â¤È¤â¤È¡ÊÀÐÀî¡ËµÈï®¤µ¤ó¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤Æ¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¬µÈï®¤µ¤ó¤Î¹â¹»¤ÎÌîµåÉô¤Î¸åÇÚ¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÍ¤Ï£±´ü¾å¤Î²Æ»³¡ÊÎ¼Ê¿¡Ë¤µ¤ó¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¡£»ÙÉô¤ÎÀ¤Âå´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¥Û¡¼¥à´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¥á¥ó¥Ä¤Ç°û¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡£¥¥ó¥¥ó¤ËÎä¤¨¤¿¥Ó¡¼¥ë¤¬¹¥¤¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È½®Â¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¸ýÄ´¤â·Ú²÷¤À¡£
¡¡»Õ¾¢¤Ïº£Àá»²ÀïÃæ¤ÎÄÚÆâ¼Â¡£»ÕÄï¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹É÷¤Î¤é¤¤¤Ñ¤Á¤Î¥Ô¥Ã¥ÈÃå¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢ºî¶È¤¹¤ë»Ñ¤âÂ¿¡¹¡¢¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£¡Öº£Àá¤Ï»Õ¾¢¤È°ì½ï¤ËÍ½Áª¤òÆÍÇË¡ª¡×¤Èµ¤ÎÏ¤â½½Ê¬¡£¤é¤¤¤Ñ¤Á»ÕÄï¥³¥ó¥Ó¤¬Í½Áª¸åÈ¾Àï¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£