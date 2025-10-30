櫻坂46四期生・山川宇衣「ヤンジャン」表紙抜擢 オフショルワンピで美肌輝く
【モデルプレス＝2025/10/30】櫻坂46の四期生・山川宇衣が、10月30日発売の「週刊ヤングジャンプ」48号（集英社）の表紙＆巻頭グラビアに登場。オフショルワンピース姿で美しい肌を披露している。
【写真】櫻坂46四期生メンバー、美肌輝くオフショル姿
グループの四期生として加入した山川は、メディアコラボ企画で「ヤングジャンプ賞」を受賞。本誌編集部の期待の大きさから、いきなりの表紙・巻頭グラビア抜擢となった。
誌面では、タイトなニットトップスや、肩出しのオフショルワンピ、ノースリーブなどを着用。スタイルの良さと美肌が際立つカットが多く掲載される。また、笑顔で軽やかにジャンプするカットなどは可憐さに満ちている。
なお、今号は本誌で4年半ぶりの櫻坂46特集となっており、巻末グラビアには同じく四期生の佐藤愛桜が登場。さらに、特別付録として2人のグラビアやグループのロゴを使用した「特製グラビアステッカー」が付く。
ほか巻中グラビアには、佐野なぎさが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
