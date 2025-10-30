櫻坂46四期生・佐藤愛桜「ヤンジャン」で初グラビア披露 透明感輝く笑顔にドキッ
【モデルプレス＝2025/10/30】櫻坂46の四期生・佐藤愛桜が、10月30日発売の「週刊ヤングジャンプ」48号（集英社）の巻末グラビアに登場。初グラビアを披露する。
【写真】櫻坂46四期生メンバー、美肌輝くノースリーブ姿
四期生としてグループに加入した佐藤にとって、今回は初のグラビア撮影に。誌面では、花柄のノースリーブワンピを着てベッドでごろごろする姿や、オーバーオールを着用して庭仕事をするシーンなどが掲載されており、どれも透明感輝く笑顔が際立っている。
さらに、本人私物のヴァイオリンを抱えた印象的なカットも掲載。カメラをまっすぐ見つめる眼差しに、強い意を感じさせる1枚となっている。
なお、今号の表紙・巻頭グラビアには、同じ櫻坂46四期生の山川宇衣が登場。また、今号だけの特別付録として、2人のグラビアやグループのロゴを使用した「特製グラビアステッカー」が付く。
ほか、巻中グラビアには、佐野なぎさが登場する。（modelpress編集部）
