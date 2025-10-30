佐藤愛桜（C）田口まき／集英社

写真拡大

【モデルプレス＝2025/10/30】櫻坂46の四期生・佐藤愛桜が、10月30日発売の「週刊ヤングジャンプ」48号（集英社）の巻末グラビアに登場。初グラビアを披露する。

【写真】櫻坂46四期生メンバー、美肌輝くノースリーブ姿

◆櫻坂46四期生・佐藤愛桜、初グラビア披露


四期生としてグループに加入した佐藤にとって、今回は初のグラビア撮影に。誌面では、花柄のノースリーブワンピを着てベッドでごろごろする姿や、オーバーオールを着用して庭仕事をするシーンなどが掲載されており、どれも透明感輝く笑顔が際立っている。

さらに、本人私物のヴァイオリンを抱えた印象的なカットも掲載。カメラをまっすぐ見つめる眼差しに、強い意を感じさせる1枚となっている。

◆表紙は、櫻坂46四期生・山川宇衣


なお、今号の表紙・巻頭グラビアには、同じ櫻坂46四期生の山川宇衣が登場。また、今号だけの特別付録として、2人のグラビアやグループのロゴを使用した「特製グラビアステッカー」が付く。

ほか、巻中グラビアには、佐野なぎさが登場する。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】