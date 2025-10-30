◆米大リーグ ワールドシリーズ第４戦 ドジャース２―６ブルージェイズ（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日）、ワールドシリーズ（ＷＳ）第４戦の本拠ブルージェイズ戦に「１番・投手、ＤＨ」でフル出場。初の大舞台でのマウンドは主砲のＶ・ゲレロ内野手（２６）に逆転２ランを浴びるなど７回途中４失点で黒星。打っても７試合ぶり無安打だった。延長１８回、６時間３９分の死闘を制した第３戦から一夜明け、疲労が残る中で敗れはしたが、第５戦以降の登板にも意欲を示した大谷から見いだした光明を、ＭＬＢ担当・安藤宏太記者が「見た」―。

あとひと踏ん張りができなかった。６回を終えて９０球で４安打２失点。１点ビハインドの７回も大谷はマウンドに上がったが、連打を浴びて無死二、三塁となったところで降板を告げられた。「一番悔やまれるところかなと思ってます」。後続が走者をかえしてリードを広げられ、試合は決まった。７回途中９３球で６安打４失点。ＷＳ初登板は、ポストシーズン（ＰＳ）３登板目で初黒星だった。

死闘の影響は少なからずあった。前日２７日の第３戦は延長１８回、試合時間６時間３９分で試合終了は午後１１時５０分。大谷は２本塁打、２二塁打、５四球。全９打席で出塁し、右脚をつるアクシデントもあった。試合後は１０分ほどで帰宅することも珍しくないが、登板に備え、１時間ほど球場で治療。「（午前）２時くらいにはベッドに行った」と睡眠確保に努めたが、「それなりの体調ではマウンドには行くことができた」とあくまで「それなり」の状態だった。

さらにこの日は試合開始時の気温が約３０度まで上昇。前日よりも約１０度高く「脱水症状気味ではあった。睡眠時間もあまり取れない中でまたつるんじゃないかなという不安もあった」。試合前のキャッチボール時から入念に水分補給をするなど対策も取って、ひと呼吸置くようにマウンドで靴のひもを結び直すこともたびたびあった。

ＷＳは結果がすべての短期決戦だが、この試合に限っては前向きな材料もある。前日は救援投手全９投手が登板。２５球以上投げた投手が朗希ら５人いた中で、大谷が７回途中まで踏ん張り、この日登板した３投手はいずれも第３戦で１５球以下と余力があった。打っても３打数無安打だったが、「最低限でも６回、今日はもちろん７回まで投げ切れれば一番よかった」。疲れが残る中でもしっかりとイニングを稼いだ。

３回にライバル・ゲレロの逆転２ランを浴び「明らかな失投ではあるので、悔やまれる１球だった」と悔やんだがまだ２勝２敗のタイ。第３戦で山本が中１日で救援準備をしたように、今後も何が起こるか分からない。山本の男気を目の当たりにしたこともあって大谷は「もちろん全試合必要であれば準備したい。いつでも行けるように準備はしたい」と、救援登板への意欲も示した。

ロバーツ監督は「６回に投手コーチが『あとどれくらい投げられるか』と聞いたら『あと３回行ける』と言った。本当にいい仕事をした」とねぎらった。大谷の試合後の会見ではすでに気持ちを切り替えて第５戦以降を見据えたすがすがしい表情にも見えた。「いいことも悪いことも切り替えて、明日の１試合にまずは集中したい」。最大で残り３試合。２５年の集大成としてラストスパートをかけていく。（安藤 宏太）